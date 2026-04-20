Advertisement
trendingNow13185155
Hindi Newsजरा हटकेजिसे मामूली खेत समझते थे लोग, उसके नीचे दफन था हजारों साल पुराना इतिहास; खुदाई में निकले डरावने राज!

जिसे मामूली खेत समझते थे लोग, उसके नीचे दफन था हजारों साल पुराना इतिहास; खुदाई में निकले डरावने राज!

चेक गणराज्य के बोहेमिया में वैज्ञानिकों ने खेत के नीचे 5,000 साल पुरानी बस्तियां और लंबी कब्रें (Long Barrows) खोजी हैं. जानें क्यों प्राचीन लोग मौत और जिंदगी के बीच रखते थे फासला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसे मामूली खेत समझते थे लोग, उसके नीचे दफन था हजारों साल पुराना इतिहास; खुदाई में निकले डरावने राज!

इतिहास हमेशा किताबों या संग्रहालयों में ही नहीं मिलता, कभी-कभी यह हमारे पैरों के ठीक नीचे, शांत खेतों की मिट्टी में दबा होता है. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साधारण से दिखने वाले खेत पर आप चल रहे हैं, वहां 5,000 साल पुरानी कब्रें या प्राचीन बस्तियां हो सकती हैं? चेक गणराज्य के बोहेमिया से आई एक ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. जिसे लोग अब तक एक सपाट और सामान्य उपजाऊ जमीन समझ रहे थे, उसके नीचे नवपाषाण काल  का एक पूरा साम्राज्य छिपा मिला है. यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आधुनिक तकनीक ने मिट्टी की परतों के नीचे दबे 'मौत के शहर' का पर्दाफाश कर दिया है. आखिर क्यों पूर्वजों ने अपनी बस्तियों को कब्रों से दूर बनाया था? 

क्या साधारण खेत के नीचे छिपा था प्राचीन खजाना?

बोहेमिया के उत्तर-पश्चिम इलाके में वैज्ञानिकों ने एक सामान्य दिखने वाले खेत के नीचे हजारों साल पुरानी बस्तियों और कब्रों के निशान खोज निकाले. यह खोज चेक रिपब्लिक में हुई, जहां खेतों के नीचे पूरा प्रागैतिहासिक संसार छिपा मिला. रिसर्च में सामने आया कि करीब 5,000 साल पुराने ‘लॉन्ग बैरो’ यानी लंबी कब्रें और बस्तियों के अवशेष आज भी जमीन के नीचे मौजूद हैं. खेती के कारण ये सतह से लगभग गायब हो चुके थे, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इन्हें फिर से उजागर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या मिला वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर?

वैज्ञानिकों ने इस इलाके में करीब 2,918 पुरातात्विक संरचनाओं की पहचान की. इनमें गड्ढे, खाइयां, घेरे और प्राचीन घरों के निशान शामिल हैं. इन सबको चार बड़े समूहों में बांटा गया, जिनमें एक हिस्सा बस्ती का और बाकी कब्रगाह के रूप में सामने आया. दिलचस्प बात यह है कि बस्तियों और कब्रों के बीच 500 से 1000 मीटर की दूरी रखी गई थी. इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जीवित और मृतकों के बीच एक खास दूरी बनाए रखते थे, जो उनकी संस्कृति और मान्यताओं को दर्शाता है.

क्या बिना खुदाई के दिख गया जमीन के नीचे का सच?

इस खोज में वैज्ञानिकों ने रिमोट सेंसिंग, हवाई फोटोग्राफी और मैग्नेटिक स्कैनिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया. खेतों में उगने वाली फसलों के पैटर्न से जमीन के नीचे छिपी संरचनाओं का अंदाजा लगाया गया, जिसे ‘क्रॉपमार्क’ कहा जाता है. इन तकनीकों से पता चला कि प्राचीन लोग अपनी बस्तियों और कब्रों को अलग-अलग रखते थे. इससे यह भी संकेत मिलता है कि उनके समाज में नियम और परंपराएं काफी मजबूत थीं.

क्या यह खोज इतिहास की सोच बदल देगी?

ये अध्ययन पुरातात्विक पूर्वेक्षण में प्रकाशित हुआ है और यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि इतिहास को समझने का नया तरीका भी दिखाता है. इससे पता चलता है कि आधुनिक खेतों के नीचे भी पूरी सभ्यताएं छिपी हो सकती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज के बाद दुनिया भर में ऐसे और भी स्थानों की तलाश तेज होगी. यह हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे भी जिंदा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

ancient civilization

Trending news

48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! इन राज्यों में 'लू' के थपेड़ों के बीच 'राहत की बारिश'
weather news
48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! इन राज्यों में 'लू' के थपेड़ों के बीच 'राहत की बारिश'
भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन से हैं? जो एयरपोर्ट नहीं, लग्जरी 'मिनी सिटी' हैं!
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन से हैं? जो एयरपोर्ट नहीं, लग्जरी 'मिनी सिटी' हैं!
पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी
civil defence mock drill
पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी
भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल
Satellite Phone
भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
kerala election 2026
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
Jammu-kashmir
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
Rann of Kutch
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
nashik news
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
West Bengal Election 2026
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
Arunanchal Pradesh
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?