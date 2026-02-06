Advertisement
trendingNow13100477
Hindi Newsजरा हटकेदोस्त के चेलैंज पर कश्मीर से बर्फ पैक कर दिल्ली पहुंचा शख्स, VIDEO देखें कैसे पूरा किया टास्क

दोस्त के चेलैंज पर कश्मीर से बर्फ पैक कर दिल्ली पहुंचा शख्स, VIDEO देखें कैसे पूरा किया टास्क

Challenge Video Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने दोस्त के कहने पर कश्मीर से बर्फ लेकर दिल्ली जाता है. वीडियो में देखें कैसे लड़का अपने दोस्त के दिए चेलैंज को पूरा करता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दोस्त के चेलैंज पर कश्मीर से बर्फ पैक कर दिल्ली पहुंचा शख्स, VIDEO देखें कैसे पूरा किया टास्क

Video Viral: यूं तो इंटरनेट पर टास्क वाले वीडियो यूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्त का दिया चेलैंज पूरा कर रहा है और इस चेलैंज को पूरा करने के लिए उसे पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे. दरअसल, इस लड़के के दोस्त ने 50 हजार रुपये का चेलैंज दिया है कि कशमीर से बर्फ लेकर दिल्ली पहुंचना है. चलिए वीडियो में देखते हैं, ये लड़का इस चेलैंज को कैसे पूरा करता है.

ऐसे पूरा किया टास्क?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का कश्मीर की सड़कों से बर्फ को इक्ट्ठा कर रहा है. इस दौरान पहले वो ​दुकान से ऐसी बोतल खरीदता है जिसमें लंबे समय तक तापमान में बदलाव नहीं होता है. इसके बाद ये लड़का बर्फ को ठूंस ठूंसकर बोतल में भर देता है और बोतल के ढक्कन पर टेप लगा देता हे ताकि बोतल के अंदर हवा ना पहुंचे और लंबे समय तक बर्फ बना रहे. इसके बाद वो बोतल को डिब्बे रखकर फिर टेप लगाता है और रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है. इसके बाद वो ट्रेन से दिल्ली की निकल पड़ता है और आखिरकार वो दिल्ली में अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है. 

यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

बोतल खुलते ही दिखा ये नजारा
बोतल की अनबॉक्सिंग दोस्त ही करता है. जैसे ही बोतल खुलती है तो उसमें करीब आधी बोतल बर्फ होता है जिसको वो हाथ में लेकर भी देखता है और इस तरह ये लड़का 50 हजार का चेलैंज जीत जाता है. आखिर में दोस्त इस लड़के को 50 हजार रुपये कैश देता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ramjeet (@travelerram)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @travelerram नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अपनी स्कूटी से ट्रैवल करो ना." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई फ्रिज का नाम सुना है?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Challenge Videoviral

Trending news

मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
'दुनिया पर खतरा...', ZEE रियल हीरोज संवाद में संरक्षणवादी पूर्णिमा बर्मन की चेतावनी
Zee Real Heroes Award 2026
'दुनिया पर खतरा...', ZEE रियल हीरोज संवाद में संरक्षणवादी पूर्णिमा बर्मन की चेतावनी
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना