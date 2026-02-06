दोस्त के चेलैंज पर कश्मीर से बर्फ पैक कर दिल्ली पहुंचा शख्स, VIDEO देखें कैसे पूरा किया टास्क

Video Viral: यूं तो इंटरनेट पर टास्क वाले वीडियो यूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्त का दिया चेलैंज पूरा कर रहा है और इस चेलैंज को पूरा करने के लिए उसे पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे. दरअसल, इस लड़के के दोस्त ने 50 हजार रुपये का चेलैंज दिया है कि कशमीर से बर्फ लेकर दिल्ली पहुंचना है. चलिए वीडियो में देखते हैं, ये लड़का इस चेलैंज को कैसे पूरा करता है.

ऐसे पूरा किया टास्क?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का कश्मीर की सड़कों से बर्फ को इक्ट्ठा कर रहा है. इस दौरान पहले वो ​दुकान से ऐसी बोतल खरीदता है जिसमें लंबे समय तक तापमान में बदलाव नहीं होता है. इसके बाद ये लड़का बर्फ को ठूंस ठूंसकर बोतल में भर देता है और बोतल के ढक्कन पर टेप लगा देता हे ताकि बोतल के अंदर हवा ना पहुंचे और लंबे समय तक बर्फ बना रहे. इसके बाद वो बोतल को डिब्बे रखकर फिर टेप लगाता है और रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है. इसके बाद वो ट्रेन से दिल्ली की निकल पड़ता है और आखिरकार वो दिल्ली में अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है.

बोतल खुलते ही दिखा ये नजारा

बोतल की अनबॉक्सिंग दोस्त ही करता है. जैसे ही बोतल खुलती है तो उसमें करीब आधी बोतल बर्फ होता है जिसको वो हाथ में लेकर भी देखता है और इस तरह ये लड़का 50 हजार का चेलैंज जीत जाता है. आखिर में दोस्त इस लड़के को 50 हजार रुपये कैश देता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @travelerram नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई अपनी स्कूटी से ट्रैवल करो ना." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई फ्रिज का नाम सुना है?"

