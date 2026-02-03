Advertisement
trendingNow13096604
Hindi Newsजरा हटके50 हजार साल पुरानी आग की चिंगारी! क्या यहीं से शुरू हुई सभ्यता की अनटूटी कहानी?

50 हजार साल पुरानी आग की चिंगारी! क्या यहीं से शुरू हुई सभ्यता की अनटूटी कहानी?

हालिया पुरातात्विक खोज में 50 हजार साल पुराने आग के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि इंसान ने बहुत पहले आग और संसाधनों का नियंत्रित इस्तेमाल शुरू कर दिया था. ये सबूत सभ्यता की शुरुआत, तकनीकी विकास और विविध संस्कृतियों के धीरे-धीरे एक साझा पहचान में बदलने की कहानी बयान करते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50 हजार साल पुरानी आग की चिंगारी! क्या यहीं से शुरू हुई सभ्यता की अनटूटी कहानी?

पुरातत्व से जुड़ी हर खोज इंसान के अतीत की एक नई परत खोलती है. कभी हड्डियां, कभी औजार और कभी मिट्टी के बर्तन हमें यह बताते हैं कि शुरुआती इंसान कैसे जीता था और कैसे आगे बढ़ा. हाल ही में सामने आई एक खोज ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया है. हजारों साल पुरानी आग के निशान यह संकेत दे रहे हैं कि इंसान ने बहुत पहले ही प्रकृति को समझना और साधना शुरू कर दिया था. ये खोजें न सिर्फ मानव जीवन की शुरुआत को समझने में मदद करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे एक सभ्यता समय के साथ बदलती हुई आज तक पहुंची. यही वजह है कि 50 हजार साल पुराने ये सबत इतिहास की दिशा को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहे हैं.

50 हजार साल पहले जली थी आग

पुरातत्वविदों को एक बेहद प्राचीन स्थल पर खुदाई के दौरान आग के ऐसे निशान मिले हैं, जिन्हें करीब 50,000 साल पुराना माना जा रहा है. इस जगह से 400 से ज्यादा जानवरों के जीवाश्म, लगभग 80 पत्थर के औजार और जल हुई परतें मिली हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आग यूं ही नहीं जली थी, बल्कि इसे इंसानों ने नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया था. पत्थर के औजारों की बनावट बताती है कि तकनीक में लगातार सुधार होता रहा. यह खोज इस बात का सबूत है कि उस दौर के लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे.

सभ्यता की शुरुआत पर बदला नजरिया

लंबे समय तक सभ्यता की पहचान लिखित भाषा, शहरों और राज्यों से की जाती रही. लेकिन बीते 20 वर्षों की पुरातात्विक परियोजनाओं ने इस सोच को बदल दिया है. शोध बताते हैं कि सभ्यता की नींव इससे कहीं पहले पड़ चुकी थी. शुरुआती राज्यों के संकेत, सुनियोजित बस्तियां और अनुष्ठान स्थल यह दिखाते हैं कि समाज धीरे-धीरे संगठित हो रहा था. एक प्राचीन राजधानी मानी जाने वाली जगह से मिली ग्रिड-प्लानिंग और दुर्लभ कलाकृतियां इस विकास की गवाही देती हैं. खासतौर पर फिरोजी पत्थरों से बना एक विशाल ड्रैगन आर्टिफैक्ट उस दौर की रचनात्मकता को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विविधता से एकता तक का सफर

अलग-अलग राजवंशों और संस्कृतियों से जुड़ी खोजें यह साबित करती हैं कि सभ्यता कभी एकरूप नहीं रही, बल्कि इसमें विविधता हमेशा मौजूद रही. एक शाही समाधि स्थल में कई सांस्कृतिक प्रभाव एक साथ देखने को मिलते हैं, जो उस समय के सामाजिक मेलजोल को दिखाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि यही विविधता धीरे-धीरे एक मजबूत एकता में बदली. लाखों साल के इतिहास को समेटे सैकड़ों पुरातात्विक स्थल और संग्रहालय इस विरासत को संजोए हुए हैं. आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इन खोजों पर चर्चा हो रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि अलग-अलग पृष्ठभूमियों वाले लोग कैसे मिलकर एक साझा सभ्यता का निर्माण करते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

50000-year-old fire traces

Trending news

J&K: सुरक्षाबलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को घेरा; दोनों ओर से गोलीबारी जारी
jammu kashmir encounter
J&K: सुरक्षाबलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को घेरा; दोनों ओर से गोलीबारी जारी
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम