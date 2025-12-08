Advertisement
पैरालाइज्ड हूं, कमजोर नहीं... 52 साल की महिला बनी Zepto डिलीवरी वुमन, इमोशनल कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

Zepto Delivery Woman Veena Devi: 52 वर्षीय जेप्टो डिलीवरी एजेंट वीना देवी का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उनकी हिम्मत, जज्बे और पैरालिसिस के बावजूद काम करने की अद्भुत कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:15 AM IST
Zepto Delivery Woman: चंडीगढ़ की 52 वर्षीय वीना देवी का एक साधारण-सा दिखने वाला वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वजह थी उनकी हिम्मत, उनका जज्बा और उनका काम के प्रति अनोखा समर्पण. इस वीडियो को फिटनेस एंथुजियास्ट मलिका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वह वीना देवी से बातचीत करती दिखाई देती हैं. वीडियो में वीना देवी बताती हैं कि वे जेप्टो में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करती हैं.

वीना देवी की हालत जानकर लोग हैरान

जब मलिका ने उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा, तो वीना देवी ने शांत स्वर में बताया कि वे 50% पैरालाइज हैं, फिर भी जून पिछले साल से लगातार काम कर रही हैं. उनकी यह बात सुनकर हर कोई दंग रह गया कि इतनी गंभीर स्थिति में भी वे अपना जीवन रुकने नहीं देतीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी ड्यूटी निभाती हैं. वीडियो में मालिका अरोड़ा साफ तौर पर भावुक नजर आती हैं. 

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

जब उन्होंने पूछा कि वे उनकी मदद कैसे कर सकती हैं, तो वीना देवी ने बड़ी सादगी से कहा, “बस सपोर्ट बनाए रखिए.” इस जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया. बातचीत के अंत में मलिका ने कहा, “मैं आप पर बहुत गर्व करती हूं इसी तरह आगे बढ़ते रहिए,” और यही लाइन वीडियो की सबसे प्रेरक बात बन गई.

क्या प्रतिक्रिया दी जेप्टो कंपनी ने?

वीडियो वायरल होने के बाद जेप्टो ने भी इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, “प्राउड ऑफ हर.” इस पर मलिका ने कंपनी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म मेहनती लोगों को पहचान दिलाते हैं. यह बातचीत लोगों का दिल इसलिए भी छू गई क्योंकि यह सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी है.

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

क्या कहा सोशल मीडिया यूजर्स ने?

वीना देवी की कहानी पर नेटिजन्स ने कमेंट सेक्शन भर दिया. किसी ने उन्हें असली प्रेरणा कहा तो किसी ने लिखा, “वीना देवी जी, आप बहुतों के लिए मिसाल हैं.” एक यूजर ने लिखा, “इनकी मुस्कान दिल पिघला देती है.” जबकि दूसरे ने कहा, “बूमर्स अलग ही मिट्टी के बने होते हैं इमानदारी और उम्मीद दोनों साथ लेकर चलते हैं.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Zepto DeliveryParalysed woman

