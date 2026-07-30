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52 साल का इंतजार हुआ खत्म, परिवार में आई पहली बेटी तो छलक पड़े सभी के आंसू; VIDEO ने जीता लोगों का दिल

एक परिवार में करीब 52 साल बाद बेटी के जन्म की खुशी ने हर किसी को भावुक कर दिया. पीढ़ियों से जिस पल का इंतजार था, वह आखिरकार पूरा हुआ तो घर में जश्न का माहौल बन गया. नवजात बच्ची के स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें परिवार के लोग खुशी से रोते और बच्ची को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. लोगों ने इस पल को बेहद खास और यादगार बताया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:25 AM IST
52 साल का इंतजार हुआ खत्म, परिवार में आई पहली बेटी तो छलक पड़े सभी के आंसू; VIDEO ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@the_gynaexpert

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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