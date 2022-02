-30 डिग्री तापमान में ITBP के 55 साल के कमांडेंट ने लगाए 65 पुश अप्स, देखें हैरान करने वाला Video

ITBP Commandant Push-Ups Video: कितने भी मुश्किल हालात हों, लेकिन देश की सुरक्षा में लगे जवान पीछे नहीं हटते हैं. जवानों के लिए देश के सामने उम्र और हालात मायने ही नहीं रखते हैं. सीमा पर तैनाती के दौरान जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा में मुस्तैद रहते हैं. जवानों की वीरता के कई वीडियो हमें देखने को मिलते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

यह वीडियो दिखाता है कि हालात कैसे भी हों, देश के वीर सपूत अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं. ITBP की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में एक अधिकारी हाड़ कंपाती ठंड में एक अजब कारनामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिख रहे शख्स ITBP के कमांडेंट रतन सिंह सोनल हैं. इन्होंने जमीन से 17 हजार 500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में लगातार 65 पुश-अप्स मारकर सबको हैरान कर दिया. देखें वीडियो-

Push-ups at icy heights...

ITBP Commandant Ratan Singh Sonal (Age- 55 years) completes more than 60 push-ups at one go at 17,500 feet at minus 30 degree celsius temperature around in Ladakh.#Himveers #FitIndia #FitnessMotivation pic.twitter.com/Fc6BnfmGqH

— ITBP (@ITBP_official) February 23, 2022