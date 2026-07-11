/56 साल की उम्र में मां ने हासिल की मास्टर डिग्री, दुबई में बैठी बेटी की आंखों से छलक पड़े आंसू; वीडियो वायरल

हर मां अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करती है. कई बार इस सफर में उसके अपने सपने पीछे छूट जाते हैं. लेकिन जब वही अधूरे सपने एक दिन पूरे होते हैं, तो वह पल सिर्फ उस इंसान का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं.
वीडियो श्रीलंका की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर नुमाया करू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वह फिलहाल दुबई में रहती हैं. वीडियो में वह अपने घर में टीवी के सामने बैठी हैं, जहां लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उनकी मां का दीक्षांत समारोह दिखाया जा रहा है. जैसे ही उनकी मां स्टेज पर पहुंचकर अपनी मास्टर डिग्री लेने लगीं, नुमाया खुद को रोक नहीं सकीं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे. यह सिर्फ एक डिग्री मिलने का पल नहीं था, बल्कि उन वर्षों की मेहनत, संघर्ष और त्याग की जीत थी, जो उनकी मां ने अपने परिवार के लिए किए थे.
नुमाया ने वीडियो के साथ अपनी मां की जिंदगी की कहानी भी शेयर की. उन्होंने बताया कि कई साल पहले उनके पिता का निधन हो गया था. उस मुश्किल समय में उनकी मां पूरी तरह अकेली पड़ गई थीं. एक तरफ पति को खोने का दुख था और दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी थी. लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. अगले नौ साल तक उन्होंने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई. नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और परिवार को टूटने नहीं दिया. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की जरूरतों को अपने सपनों से पहले रखा. नुमाया लिखती हैं कि उनकी मां ने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि परिवार पर कितना बड़ा संकट आया है. उन्होंने हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर किया.
नुमाया ने बताया कि उनकी मां सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी लगातार काम करती रहीं. जब सरकार ने कई सालों से बंद पड़े एक ग्रामीण स्कूल को दोबारा शुरू करने का फैसला किया, तो उनकी मां को वहां का पहला प्रिंसिपल बनाया गया. स्कूल लगभग बंद हो चुका था. छात्रों की संख्या कम थी और सुविधाएं भी नहीं थीं. लेकिन उनकी मां ने धीरे-धीरे पूरे स्कूल की तस्वीर बदल दी. उन्होंने बच्चों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया, पढ़ाई की व्यवस्था सुधारी और गांव के लोगों का भरोसा फिर से जीता. इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और दुख आया. एक ही साल के अंदर उन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया. इसके बावजूद उन्होंने अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा.
नुमाया का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपनी मां को दूसरों के लिए जीते हुए देखा. बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज के लिए काम करते-करते उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा. लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपना सपना पूरा करेंगी. उन्होंने पढ़ाई दोबारा शुरू की और लगातार मेहनत करते हुए मास्टर डिग्री हासिल कर ली. नुमाया के मुताबिक, यह डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है. यह उनकी मां की हिम्मत, संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की पहचान है.
वीडियो में सबसे भावुक पल तब आता है, जब नुमाया अपनी मां को टीवी स्क्रीन पर डिग्री लेते हुए देखती हैं. वह मुस्कुराती भी हैं और रोती भी हैं. उन्होंने लिखा कि वह जानती हैं कि आज वह जिस जिंदगी में हैं, वह उनकी मां के संघर्ष की वजह से ही संभव हो पाई है. उनकी मां हमेशा चाहती थीं कि उनकी बेटी विदेश जाकर अपने सपने पूरे करे. लेकिन इस खास मौके पर मां के पास न होना उन्हें अंदर से परेशान कर रहा था. उन्होंने लिखा कि कभी-कभी सफलता के साथ एक अपराधबोध भी जुड़ जाता है. आज जो जिंदगी वह दुबई में बना रही हैं, वही उनकी मां का सपना था. लेकिन जब मां अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही थीं, तब उनके साथ न होना उन्हें बहुत खल रहा था.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस मां-बेटी की कहानी की तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो सिर्फ भावुक नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाला है. एक यूजर ने लिखा कि यह इंटरनेट पर देखी गई सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है. दूसरे यूजर ने कहा कि महिलाएं सच में हर मुश्किल को पार कर सकती हैं. यह कहानी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है. कई लोगों ने लिखा कि जिंदगी में सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. अगर इरादा मजबूत हो, तो 56 साल की उम्र में भी नई शुरुआत की जा सकती है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बच्चों की सफलता के पीछे अक्सर माता-पिता का त्याग छिपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग उस संघर्ष को दुनिया के सामने ला पाते हैं.
यह कहानी सिर्फ एक मां की डिग्री की नहीं है. यह उन लाखों महिलाओं की कहानी है, जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को सालों तक टाल देती हैं. लेकिन जब मौका मिलता है, तो वे साबित कर देती हैं कि मेहनत और सीखने की कोई उम्र तय नहीं होती. नुमाया की मां ने यह दिखा दिया कि जिम्मेदारियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हौसला जिंदा रहे, तो सपने कभी पुराने नहीं होते. वहीं बेटी की आंखों से निकले आंसुओं ने यह याद दिला दिया कि माता-पिता की सबसे बड़ी जीत उनके बच्चों के दिल में बसती है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक करने के साथ-साथ जिंदगी का बड़ा सबक भी दे रहा है.
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