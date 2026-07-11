Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /56 साल की उम्र में मां ने हासिल की मास्टर डिग्री, दुबई में बैठी बेटी की आंखों से छलक पड़े आंसू; वीडियो वायरल

56 साल की उम्र में मां ने हासिल की मास्टर डिग्री, दुबई में बैठी बेटी की आंखों से छलक पड़े आंसू; वीडियो वायरल

श्रीलंका की एक महिला ने 56 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. उनकी बेटी दुबई में बैठकर टीवी पर मां का दीक्षांत समारोह देख रही थी. जैसे ही मां स्टेज पर डिग्री लेने पहुंचीं, बेटी भावुक हो गई. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है और मां के संघर्ष की कहानी हर किसी को प्रेरित कर रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:20 PM IST
56 साल की उम्र में मां ने हासिल की मास्टर डिग्री, दुबई में बैठी बेटी की आंखों से छलक पड़े आंसू; वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@double_n_karu

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के साथ बदसलूकी, बोले- अमेरिकी...
US Rep Ro Khanna8 min ago
2
World News9 min ago
3
India vs England10 min ago
4
Delhi news23 min ago
5
FSSAI Action25 min ago