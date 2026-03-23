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Hindi Newsजरा हटकेOMG! कोबरा को भी खा जाते हैं ये 6 खतरनाक जीव, जानिए कौन हैं जंगल के असली सुपर विलेन

OMG! कोबरा को भी खा जाते हैं ये 6 खतरनाक जीव, जानिए कौन हैं जंगल के असली सुपर विलेन

6 Animals That Hunt Cobras: जंगल में कोबरा को सबसे जहरीला सांप माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक शिकारी भी हैं जो उसे आसानी से शिकार बना लेते हैं. जानिए 6 ऐसे जानवरों के बारे में जो कोबरा के सबसे बड़े दुश्मन हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:00 PM IST
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OMG! कोबरा को भी खा जाते हैं ये 6 खतरनाक जीव, जानिए कौन हैं जंगल के असली सुपर विलेन

जंगल की दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी होती है. यहां हर जीव अपनी ताकत और चालाकी के दम पर जिंदा रहता है. कोबरा को अक्सर जंगल का सबसे जहरीला और खतरनाक सांप माना जाता है, जिससे बड़े-बड़े जानवर भी दूरी बनाकर रखते हैं. लेकिन प्रकृति का खेल इतना आसान नहीं है. इसी जंगल में कुछ ऐसे शिकारी भी मौजूद हैं जो कोबरा जैसे जहरीले सांप को भी अपना शिकार बना लेते हैं. ये जीव न सिर्फ निडर होते हैं, बल्कि अपनी खास क्षमता से कोबरा को मात देकर उसे पल भर में खत्म कर देते हैं.

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नेवला क्यों कहलाता है कोबरा का सबसे बड़ा दुश्मन?

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नेवला (Mongoose) कोबरा का सबसे मशहूर दुश्मन माना जाता है. इसकी तेज रफ्तार और फुर्ती इसे बेहद खतरनाक बनाती है. नेवला के शरीर में सांप के जहर का असर बहुत कम होता है, जिससे वह बिना डरे कोबरा पर हमला कर देता है. यह पहले सांप को थका देता है और फिर सही मौका देखकर उसे मार गिराता है. यही कारण है कि नेवला को अक्सर ‘जंगल का यमराज’ कहा जाता है.

 क्या किंग कोबरा अपने ही दुश्मन बन जाते हैं? 

किंग कोबरा (King Cobra) खुद भी एक खतरनाक शिकारी है, जो दूसरे सांपों को खा जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम Ophiophagus Hannah है, जिसका अर्थ ही “सांप खाने वाला” होता है. यह अपने ही प्रजाति के छोटे कोबरा को भी बिना किसी दया के अपना शिकार बना लेता है. जंगल में यह बेहद आक्रामक व्यवहार के लिए जाना जाता है और कई बार अपने ही जैसे सांपों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है.

 हनी बैजर इतना निडर क्यों माना जाता है? 

हनी बैजर (Honey Badger) को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है. कोबरा का जहर इस पर बहुत कम असर करता है, इसलिए यह बिना डर के सांप पर हमला कर देता है. अगर यह कोबरा के काटने से कुछ समय के लिए बेहोश भी हो जाए, तो कुछ देर बाद फिर उठकर उसी पर हमला करता है. इसकी मोटी और मजबूत त्वचा इसे लगभग अजेय बनाती है, इसलिए इसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है.

 चील कोबरा को कैसे बनाती है अपना शिकार? 

ईगल (Eagle) यानी चील आसमान की सबसे तेज और सटीक शिकारी मानी जाती है. इसकी नजर बहुत दूर तक देख सकती है, जिससे यह कोबरा को आसानी से टारगेट कर लेती है. जैसे ही यह हमला करती है, अपनी तेज रफ्तार से नीचे आकर अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़ लेती है. कोबरा को संभलने या बचने का कोई मौका नहीं मिलता और वह तुरंत चील का शिकार बन जाता है.

 सेक्रेटरी बर्ड की किक क्यों है इतनी घातक? 

सेक्रेटरी बर्ड (Secretary Bird) अपनी लंबी टांगों और तेज किक के लिए मशहूर है. यह पक्षी बहुत तेजी से हमला करता है और कुछ ही मिलीसेकंड में कोबरा को घायल कर देता है. इसकी एक सटीक किक ही सांप के फन को खत्म करने के लिए काफी होती है. यह जमीन पर चलते हुए शिकार करता है और कोबरा को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं देता, जिससे यह एक खतरनाक शिकारी बन जाता है.

 मगरमच्छ कोबरा का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों है? 

मगरमच्छ (Crocodile) पानी का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, जिस पर कोबरा का जहर असर नहीं करता. अगर कोबरा गलती से पानी के पास पहुंच जाए, तो मगरमच्छ उसे तुरंत पकड़ लेता है. अपने शक्तिशाली जबड़ों से यह सांप को आसानी से चबाकर खत्म कर देता है. पानी में इसका कोई मुकाबला नहीं होता और यह कोबरा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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