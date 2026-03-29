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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया के 6 खोए हुए शहर, जिन्हें खोजने में फेल हुए वैज्ञानिक! क्या ये सच में मौजूद हैं?

दुनिया के 6 खोए हुए शहर, जिन्हें खोजने में फेल हुए वैज्ञानिक! क्या ये सच में मौजूद हैं?

खोए हुए शहरों की कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही हैं. एटलांटिस, एल डोराडो, शंभाला और जरज़ुरा जैसे शहर मिथक और इतिहास के बीच झूलते हैं. वहीं थुले और द्वारका के संदर्भ प्राचीन सभ्यताओं की उन्नति की ओर इशारा करते हैं. आधुनिक तकनीक के बावजूद इनका रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:14 AM IST
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इंसानी दिमाग को हमेशा से ही उन रहस्यों ने लुभाया है जो घने जंगलों, अथाह समंदर या तपते रेगिस्तानों की गहराइयों में दफन हैं. 'खोए हुए शहर' यह शब्द सुनते ही आंखों के सामने सोने की दीवारें, प्राचीन सभ्यताएं और रहस्यमयी खजानों की तस्वीरें बनने लगती हैं. सदियों से ये नाम हमारी कल्पनाओं, किताबों और फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. वैज्ञानिक और खोजी दल सैटेलाइट मैपिंग और डीप-सी स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीक लेकर निकले, पर कुछ शहर आज भी उनके हाथ नहीं आए. क्या ये शहर वाकई कभी वजूद में थे या ये सिर्फ पुराने वक्त के लोगों द्वारा बुनी गई दिलचस्प कहानियां हैं? आइए, इतिहास के पन्नों को पलटकर इन 6 सबसे मशहूर और गुमनाम शहरों की हकीकत जानते हैं.

अटलांटिस

अटलांटिस दुनिया का सबसे चर्चित खोया हुआ शहर है, जिसका जिक्र सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व के आसपास किया था. उन्होंने इसे एक बेहद उन्नत द्वीप सभ्यता बताया था, जो "दुर्भाग्य के एक दिन और एक रात" में समुद्र के नीचे डूब गई. आज तक इसका कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, और अधिकांश विद्वानों का मानना ​​है कि प्लेटो ने इसे एक 'रूपक' के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि वे समाज को नैतिक सबक दे सकें. इसके बावजूद, अटलांटिस की खोज आज भी जारी है. इसने अनगिनत किताबों, हॉलीवुड फिल्मों और समुद्री अभियानों को प्रेरित किया है, जिससे यह शहर आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है.

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एल डोराडो 

एल डोराडो के बारे में मशहूर है कि वह 'सोने का शहर' है, लेकिन असल में यह कहानी एक शहर की नहीं बल्कि एक 'स्वर्ण-मंडित' शासक की थी. यह किंवदंती कोलंबिया की मुइस्का जनजाति से जुड़ी है. परंपरा के अनुसार, यहां का प्रमुख एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अपने शरीर को सोने की धूल से ढक लेता था और फिर एक पवित्र झील में स्नान करता था, जहां देवताओं को सोना चढ़ाया जाता था. 16वीं सदी के स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इस रस्म को गलत समझा और दक्षिण अमेरिका में एक छिपे हुए 'सोने के शहर' की कल्पना कर ली. सोने के लालच में कई अभियान चलाए गए, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ हार और जंगल. आज वहां केवल खंडहर बचे हैं, जो औपनिवेशिक लालच की याद दिलाते हैं.

 शाम्भला 

हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपे 'शाम्भला' को शांति, सद्भाव और ज्ञान का रहस्यमयी साम्राज्य माना जाता है. तिब्बती बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, शाम्भला कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे जीपीएस या नक्शे से ढूंढा जा सके, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र है. यहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने खुद को पूरी तरह बदल लिया हो. हालांकि, 1930 के दशक में नाजियों सहित कई पश्चिमी खोजकर्ताओं ने इसे भौतिक रूप से खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. शाम्भला आज भी एक ऐसी रहस्यमयी जगह बनी हुई है जो किसी शहर से ज्यादा इंसान के भीतर की शांति का प्रतीक मानी जाती है, जिसे दुनिया के शोर-शराबे से दूर रखा गया है.

क्या रेगिस्तान की रेत में दफन है 'सफेद कबूतर' जैसा दिखने वाला जरज़ुरा शहर?

जरज़ुरा को सहारा रेगिस्तान का एक खोया हुआ 'ओएसिस शहर' कहा जाता है, जिसे मध्यकालीन अरबी ग्रंथों में "कबूतर की तरह सफेद" बताया गया है. लोककथाओं के अनुसार, इसकी रक्षा रहस्यमयी जीव करते हैं. 20वीं सदी में लास्ज़लो अल्मासी जैसे खोजकर्ताओं ने इस नखलिस्तान को खोजने के लिए कई साहसी अभियान चलाए. हालांकि उन्हें रेगिस्तान में कुछ दूरदराज के इलाके तो मिले, लेकिन जरज़ुरा का कहीं नामोनिशान नहीं मिला. इतिहासकारों का अब मानना ​​है कि जरज़ुरा शायद एक रूपक था या रेत और समय की मार झेल रहे किसी प्राचीन रेगिस्तानी बस्ती का बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया विवरण था. यह आज भी खोजकर्ताओं के लिए एक अधूरी पहेली की तरह है.

 थुले और द्वारका

चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक खोजकर्ता पाइथियस ने 'थुले' को "ज्ञात दुनिया से परे" सबसे उत्तरी बर्फीला स्थान बताया था. समय के साथ यह नक्शों की सीमा और रहस्य का प्रतीक बन गया, जिसे आज आइसलैंड या नॉर्वे से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, भगवान कृष्ण की नगरी 'द्वारका' की कहानी सबसे रोमांचक है. महाभारत के अनुसार, कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद यह भव्य नगरी अरब सागर में डूब गई थी. हाल के वर्षों में समुद्री पुरातत्वविदों को गुजरात के पास समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारों और कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं. इन खोजों ने वैज्ञानिकों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास की एक गौरवशाली सच्चाई थी.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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