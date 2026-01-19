दुनिया के वो 6 गांव जहां चलता है सिर्फ महिलाओं का राज, यहां पुरुष नहीं औरतें होती हैं लीडर!

दुनिया के ज्यादातर समाजों में पुरुषों को नेतृत्व, संपत्ति और फैसलों का अधिकार मिलता रहा है. हालांकि समय के साथ हालात बदले हैं, लेकिन पितृसत्ता की जड़ें आज भी गहरी हैं. इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे गांव और समुदाय मौजूद हैं, जहां तस्वीर बिल्कुल उलटी है. यहां न सिर्फ महिलाएं समाज का नेतृत्व करती हैं, बल्कि संपत्ति, परंपरा और परिवार की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में होती है. इन समाजों में पुरुषों की भूमिका सीमित या अलग तरह की होती है. ये मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय समुदाय साबित करते हैं कि नेतृत्व और ताकत का कोई एक लिंग नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसे ही 6 खास समुदायों के बारे में.

खासी जनजाति, भारत: विरासत बेटियों के नाम

मेघालय की खासी जनजाति भारत का सबसे प्रसिद्ध मातृवंशीय समाज है. यहां संपत्ति, जमीन और पारिवारिक विरासत बेटियों के नाम होती है. परिवार की सबसे छोटी बेटी को घर की उत्तराधिकारी माना जाता है. महिलाएं घरेलू मामलों के साथ-साथ सामुदायिक फैसलों में भी अहम भूमिका निभाती हैं. विवाह और तलाक जैसे मामलों में महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाती है. समाज में महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है, जबकि पुरुष अक्सर पत्नी के घर रहकर जीवन बिताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मोसूओ जनजाति, चीन: बिना शादी का रिश्ता

दक्षिण-पश्चिम चीन की मोसूओ जनजाति को देश का आखिरी मातृवंशीय समाज माना जाता है. यहां संपत्ति मां की ओर से अगली पीढ़ी को मिलती है. इस समाज की सबसे अनोखी परंपरा “वॉकिंग मैरिज” है, जिसमें पारंपरिक विवाह नहीं होता. पुरुष रात में महिला के घर आते हैं और सुबह लौट जाते हैं. बच्चों की परवरिश मां और मामा मिलकर करते हैं. घर और समाज की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होती है.

ब्रिब्री जनजाति, कोस्टा रिका: परंपराओं की संरक्षक महिलाएं

कोस्टा रिका की ब्रिब्री जनजाति में मातृवंशीय परंपरा निभाई जाती है. यहां भूमि और आध्यात्मिक ज्ञान बेटियों को विरासत में मिलता है. महिलाएं संस्कृति और परंपराओं की संरक्षक मानी जाती हैं. समाज में महिला शमानी यानी आध्यात्मिक उपचारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. धार्मिक और सांस्कृतिक निर्णयों में महिलाओं का दबदबा होता है, जिससे उनका सामाजिक प्रभाव बेहद मजबूत बना रहता है.

मिनांगकबाऊ, इंडोनेशिया: दुनिया का सबसे बड़ा मातृवंशीय समाज

इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा क्षेत्र की मिनांगकबाऊ जनजाति दुनिया की सबसे बड़ी मातृवंशीय आबादी मानी जाती है. यहां धन और संपत्ति मां की ओर से चलती है. महिलाएं पारिवारिक फैसलों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं. हालांकि पुरुष धार्मिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं. इस संतुलन के कारण यहां समाज में लैंगिक तालमेल बना रहता है और महिलाओं का सम्मान बना रहता है.

अकरन समुदाय

घाना के अकरन समुदाय में भी वंश और संपत्ति महिलाओं की रेखा से चलती है. महिलाएं परिवार और समुदाय के बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती हैं. हालांकि पुरुष धार्मिक और राजनीतिक पदों पर नजर आते हैं, लेकिन समाज की असली ताकत महिलाओं के पास मानी जाती है. सामाजिक संरचना में महिलाओं का प्रभाव स्थायी और गहरा होता है, जिससे उन्हें सम्मान और अधिकार दोनों मिलते हैं.

उमोजा गांव

केन्या का उमोजा गांव महिलाओं की आज़ादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. 1990 में इसकी स्थापना उन महिलाओं ने की थी जो लैंगिक हिंसा से बचकर आई थीं. इस गांव में पुरुषों को बसने की अनुमति नहीं है. महिलाएं पर्यटन, हस्तशिल्प और महिला अधिकारों से जुड़ी गतिविधियों से आजीविका चलाती हैं. उमोजा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का मजबूत संदेश है.