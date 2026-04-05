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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया के 7 अजूबों में से 6 गायब... इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य; अब बचा ये इकलौता अजूबा, क्या आप जानते हैं नाम?

दुनिया के 7 अजूबों में से 6 गायब... इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य; अब बचा ये इकलौता अजूबा, क्या आप जानते हैं नाम?

गीजा का महान पिरामिड दुनिया का इकलौता ऐसा प्राचीन अजूबा है जो 4500 सालों के बाद भी सुरक्षित खड़ा है. इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग और विशाल पत्थरों का सटीक तालमेल आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है. यह पिरामिड न केवल मिस्र की शान है, बल्कि मानवीय दृढ़ता और महान वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:36 AM IST
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हजारों साल पहले, जब इंसान के पास आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी कुछ ऐसी इमारतों और मूर्तियों का निर्माण किया गया जिन्होंने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया. प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों और विद्वानों, जैसे एंटीपेटर ऑफ सिडोन ने अपनी इंजीनियरिंग, विशालता और रचनात्मकता के आधार पर 'दुनिया के सात अजूबों' की एक सूची तैयार की थी. यह उन लोगों के लिए एक तरह की 'ट्रैवल बकेट लिस्ट' थी जो प्राचीन काल की सबसे शानदार संरचनाओं को देखना चाहते थे. लेकिन अफसोस! समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज उन सात में से छह अजूबे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं. कहीं भूकंप ने तबाही मचाई, तो कहीं आग और हमलों ने इतिहास के इन पन्नों को राख कर दिया. आइए जानते हैं उन खोए हुए अजूबों और आज भी सीना ताने खड़े इकलौते अजूबे की पूरी कहानी.

क्या हैं वो 6 खो चुके अजूबे?

समय के साथ छह अजूबे नष्ट हो गए. इसके पीछे कई कारण थे जैसे भूकंप, आग, युद्ध और मानवीय लूटपाट. ये सब अजूबे अपनी महानता के बावजूद इतिहास की धूल में खो गए. आज उनके नाम सुनकर भी लोग रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कहानियां और छवियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं.

बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन

हैंगिंग गार्डन ऑफ़ बेबीलोन प्राचीन दुनिया के सबसे रहस्यमयी अजूबों में से एक थे. माना जाता है कि इन्हें किंग नेबुच्दनेज़र II ने अपनी रानी के लिए बनवाया था. रानी का क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ था, इसलिए उसने ऐसा निर्माण करवाया. लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ये गार्डन सच में थे या सिर्फ एक कहानी.

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ज़्यूस की मूर्ति

ओलंपिया, यूनान में स्थित ज़्यूस की विशाल मूर्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध कलाकार फिदियास ने बनाई थी. इसे हाथीदांत और सोने से सजाया गया था और यह ज़्यूस के मंदिर में रखी गई थी. हालांकि समय के साथ यह मूर्ति नष्ट हो गई. माना जाता है कि इसे कांस्टेंटिनोपल ले जाने के बाद आग में जलाया गया.

आर्टेमिस का मंदिर

इफिसस का आर्टेमिस मंदिर कभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था. यह शिकार की देवी आर्टेमिस को समर्पित था. इसे कई बार फिर से बनाया गया, लेकिन 356 ईसा पूर्व आग लगने से यह मंदिर बर्बाद हो गया. कई बार पुनर्निर्माण के बावजूद यह पूरी तरह से नष्ट हो गया. आज केवल एक पुनर्निर्मित स्तंभ इसके स्थान को दर्शाता है.

हैलिकासनास का मकबरा और रोड्स का कोलोसस

हैलिकासनास का मकबरा, जिसे एक फारसी सेनापति Mausolus के लिए बनाया गया था, 45 मीटर ऊंचा था. यह ग्रीक, मिस्री और लाइशियन शैली का मिश्रण था. लेकिन कई भूकंपों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया. वहीं, रोड्स का कोलोसस, सूर्य देव हेलियॉस की विशाल प्रतिमा, 33 मीटर ऊँची थी और यह शक्ति और विजय का प्रतीक थी. 226 ईसा पूर्व आए भूकंप ने इसे तोड़कर समुद्र में गिरा दिया.

अलेक्जेंड्रिया का लाइटहाउस

अलेक्जेंड्रिया का लाइटहाउस या फ़ैरस ऑफ़ अलेक्जेंड्रिया, प्राचीन दुनिया का ऊंचा लाइटहाउस था. यह नाविकों के लिए मार्गदर्शक था. 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ. हजारों साल तक यह सुरक्षित रहा, लेकिन धीरे-धीरे भूकंपों ने इसे नुकसान पहुंचाया. 14वीं सदी तक यह पूरी तरह गायब हो गया और इसके अवशेषों का इस्तेमाल अन्य निर्माणों में हुआ.

गीज़ा का महान पिरामिड

अब आते हैं इकलौते अजूबे पर, जो आज भी खड़ा है गीज़ा का महान पिरामिड (Great Pyramid of Giza). इसे फिरौन खुफू के लिए 2560 ईसा पूर्व बनाया गया था. शुरू में यह 146 मीटर ऊँचा था और 3,800 साल से अधिक समय तक यह सबसे ऊंची संरचना रही. यह पिरामिड समय, प्राकृतिक आपदाओं और मानव हस्तक्षेप के बावजूद आज भी खड़ा है और लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

क्यों है यह अजूबा आज भी अद्भुत?

गीज़ा का पिरामिड न केवल प्राचीन इंजीनियरिंग का उदाहरण है, बल्कि यह मानव कौशल और रचनात्मकता का प्रतीक भी है. बाकी सभी अजूबे समय और आपदाओं के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन यह पिरामिड हजारों सालों से हमारा स्वागत कर रहा है. यह अजूबा आज भी इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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