VIDEO: 6 साल का बच्चा इस काम के लिए करना चाहता था शादी, मम्मी का जवाब भी सुन लीजिए

Funny Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर हर रोज कुछ न कुछ मजेदार चीज वायरल होती रहती है. एक तरह से सोशल मीडिया मनोरंजन का जरिया बन चुका है. इन दिनों सोशल मीडिया पर 6 साल के एक बच्चे का फनी वीडियो (Funny Video) काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बच्चे ने अपनी मां से जो कहा है, उसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. वीडियो में बच्चे की बात सुनकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

वीडियो पुराना है, लेकिन इन दिनों फिर से वायरल हो रहा है. इस बेहद फनी वीडियो (Kids Video) में बच्चा अपनी शादी की बात करता नजर आ रहा है. दरअसल, 6 साल का यह बच्चा अपने लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है. सबसे पहले पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर सिंह सिक्का ने यह शेयर किया था. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'युवा पांडे जी छह साल के हैं. वे स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, बुद्धिमान और निश्चित रूप से पप्पू नहीं हैं. स्मार्ट फोन उसके खिलौने हैं. उसकी बातें तर्क पर आधारित हैं. वह उपयुक्त मैच की तलाश में है.'

बता दें कि बच्चा अपनी मां से कहता सुनाई दे रहा है कि उसकी शादी करवा दी जाए. इस दौरान बच्चा यह भी बताता है कि उसे किस काम के लिए दुल्हन चाहिए. बच्चा बताता है कि इससे उसको एक पार्टनर (Partner) मिल जाएगी, जो उसकी मां के काम में हाथ बंटाएगी और उसके साथ गेम भी खेलेगी. बच्चा कहता सुनाई दे रहा है कि तीन लोगों का परिवार है और फिर उसकी शादी के बाद चार लोग हो जाएंगे.

Young Pandey ji is Six Years.

He’s smart,handsome,good looking,intelligent & surely not a #Pappu

Smart phones are his toys.His arguments are based on logics. He’s looking for suitable match.@narendramodi Change in marriageable age demand could soon be knocking your door? pic.twitter.com/aArfXgDQFY

