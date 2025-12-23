6 साल पहले 26 हजार में खरीदी हीरे की अंगूठी, बेचने पहुंची तो सुनारों ने पहचानने से भी किया इनकार!

Advertisement
Viral Video: 6 साल पहले 26 हजार में खरीदी हीरे की अंगूठी बेचने पर महिला को निराशा हाथ लगी. ज्यादातर सुनारों ने हीरे की कोई कीमत नहीं लगाई. अनुभव से सबक मिला कि निवेश के लिए हीरा नहीं, सोना बेहतर है.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:58 PM IST
हीरा है सदा के लिए... यह लाइन आपने विज्ञापनों में कई बार सुनी होगी. हीरे की चमक और उसकी स्थायित्व की कहानी सुनकर लोग इसे सुरक्षित निवेश मान लेते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक महिला की वीडियो ने इस भरोसे को झकझोर दिया है. महिला ने 6 साल पहले एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी, यह सोचकर कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी. लेकिन जब जरूरत पड़ने पर उसने इसे बेचने की कोशिश की, इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ उसे बल्कि लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. 

26 हजार की अंगूठी और 6 साल बाद बड़ा झटका

दरअसल, साल 2019 में महिला ने 26,000 रुपये में एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी. उसे भरोसा था कि हीरा कभी घाटे का सौदा नहीं होता. लेकिन 2025 में जब उसने इस अंगूठी को बेचने का मन बनाया, तो हकीकत सामने आ गई. महिला शहर के कई ज्वेलर्स के पास गई, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली. सभी सुनारों ने साफ कह दिया कि वे अंगूठी में लगे सोने का ही पैसा देंगे, हीरे की कोई वैल्यू नहीं है. यह सुनकर महिला हैरान रह गई कि जिसे सबसे कीमती समझा जा रहा था, वही बिकाऊ नहीं माना जा रहा.

सुनार का जवाब सुन चौंक गए लोग

अपने वीडियो में महिला बताती है कि अलग-अलग दुकानों पर उसे एक ही जवाब मिला. सुनारों ने हीरे को “कम वैल्यू” या “बेकार” बताते हुए लेने से इनकार कर दिया. वे सिर्फ सोने का वजन देखकर कीमत लगाने को तैयार थे. लगातार ठुकराए जाने के बाद महिला निराश होकर उसी दुकान पर लौटी, जहां से उसने अंगूठी खरीदी थी. वहां उसे 65,000 रुपये मिले. यानी 6 साल में करीब 39,000 रुपये का फायदा जरूर हुआ, लेकिन महिला का मानना है कि अगर यही पैसा सोने या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाया होता, तो रिटर्न कहीं ज्यादा होता.

 

क्यों नहीं फायदेमंद है हीरा निवेश के लिए?

इस अनुभव के बाद महिला लोगों को सलाह देती नजर आई कि निवेश के तौर पर हीरा खरीदने से बचें और सोने को प्राथमिकता दें. विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में डायमंड ज्वेलरी की री-सेल वैल्यू आमतौर पर खरीद कीमत की सिर्फ 30–50% ही होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह रिटेल मार्कअप है. हीरा खरीदते समय मेकिंग चार्ज, ब्रांड वैल्यू, GST और दुकानदार का मुनाफा जुड़ जाता है. लेकिन बेचते समय यही मार्जिन गायब हो जाता है. इसलिए ज्वेलर्स सोना तो बाजार भाव पर लेते हैं, लेकिन हीरे को अक्सर स्क्रैप की तरह देखते हैं. 

