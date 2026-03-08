Advertisement
6 साल की वफादारी... 26 साल के फ्रेशर MBA को बॉस ने बनाया सिरमौर, तो पुराने कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा

6 साल की वफादारी... 26 साल के 'फ्रेशर' MBA को बॉस ने बनाया सिरमौर, तो पुराने कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा


सोशल मीडिया पर वायरल एक कहानी में छह साल तक कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिला, जबकि नए MBA को अहम मौके दिए गए. आखिरकार कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कंपनी को उसकी असली कीमत समझ आई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:57 AM IST
6 साल की वफादारी... 26 साल के 'फ्रेशर' MBA को बॉस ने बनाया सिरमौर, तो पुराने कर्मचारी ने दे दिया इस्तीफा

कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि मेहनत और वफादारी का फल जरूर मिलता है. लेकिन कई बार हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी वायरल हुई, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. एक कर्मचारी जिसने छह साल तक कंपनी के लिए दिन-रात मेहनत की, वही अचानक पीछे छूट गया. वहीं एक नया और युवा कर्मचारी कुछ ही महीनों में कंपनी के अहम फैसलों का हिस्सा बन गया. इस घटना ने ऑफिस की राजनीति, मेहनत की पहचान और वफादारी के असली मतलब पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

6 साल से मेहनत कर रहा था, फिर भी नहीं मिला मौका

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने अपने ऑफिस के सहकर्मी की कहानी शेयर की. उसने बताया कि उसका सहकर्मी पिछले छह साल से कंपनी में काम कर रहा था. वह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे आखिरी में निकलता था. कंपनी के सिस्टम और कामकाज की उसे इतनी समझ थी कि रात के दो बजे भी कोई तकनीकी समस्या आती तो उसे ही बुलाया जाता था. उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला. रिपोर्ट्स में उसका नाम सबसे नीचे होता था, जबकि वही काम बाद में कंपनी के बड़े अधिकारी बोर्ड मीटिंग में पेश करते थे. वह कभी शिकायत नहीं करता था और अक्सर कहता था कि वह ऑफिस की राजनीति में विश्वास नहीं करता.

नए MBA की एंट्री और बदला माहौल

कहानी में मोड़ तब आया जब कंपनी में 26 साल का एक नया एमबीए ग्रेजुएट शामिल हुआ. वह आत्मविश्वासी था और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संपर्क में था. कुछ ही महीनों में उसे महत्वपूर्ण बैठकों में बुलाया जाने लगा, जहां पुराने कर्मचारी को कभी मौका नहीं मिला था. मजेदार बात यह थी कि उसी अनुभवी कर्मचारी ने नए एमबीए को कंपनी के सिस्टम और काम के तरीके सिखाए. उसने उसे कई ऐसे शॉर्टकट भी बताए, जिन्हें समझने में उसे खुद वर्षों लगे थे. जब किसी ने उससे पूछा कि क्या उसे यह अन्याय नहीं लगता, तो उसने कहा कि पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब उसे समझ आया कि वह एक कंपनी के प्रति वफादार था, किसी उद्देश्य के प्रति नहीं.

 

इस्तीफे के बाद समझ आई उसकी कीमत

कुछ समय बाद उस कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने अनुभव के आधार पर खुद का काम शुरू कर दिया. उसके जाने के बाद ही कंपनी को उसकी असली कीमत का एहसास हुआ. मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूरे स्टाफ को ईमेल भेजकर उसके जाने को कंपनी के लिए बड़ा नुकसान बताया.

विडंबना यह रही कि छह साल की नौकरी के दौरान किसी ईमेल या मीटिंग में उसका नाम खास तौर पर नहीं लिया गया था. सोशल मीडिया पर इस कहानी पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स का कहना था कि कंपनी में मेहनती होना और दिखना दोनों अलग चीजें हैं. कुछ ने यह भी कहा कि कई बार सबसे शांत और भरोसेमंद कर्मचारी ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं.

 

