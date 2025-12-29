न उम्र का बंधन, न समाज का डर… 60 की तलाकशुदा महिला को हुआ 40 साल के शख्स से प्यार; फिर रचाई शादी, जानें पूरी कहानी

प्यार की कोई उम्र नहीं होती और न ही इसके लिए कोई सही समय या परफेक्ट शक्ल जरूरी होती है. प्यार दिल से दिल का रिश्ता होता है, जो कभी भी और किसी से भी जुड़ सकता है. फिल्मों में हम ये बातें बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन कई बार असल जिंदगी ऐसी कहानियां दिखा देती है, जो इन बातों पर यकीन दिला देती हैं. ऐसी ही एक कहानी है 60 साल की गीता और 40 साल के निखिल की. दोनों ने उम्र के फर्क को नजरअंदाज किया, समाज की बातों की परवाह नहीं की और एक-दूसरे से शादी कर ली. यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, भरोसे और सोच से आगे बढ़ने की मिसाल है.

दरअसल, गीता की जिंदगी आसान नहीं रही. उन्होंने ऐसा दौर देखा, जहां टूट जाना आसान था, लेकिन दोबारा किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल. डर, सवाल और बीते हुए रिश्ते की यादें उनके साथ थीं. वहीं निखिल ने न उम्र का फर्क देखा और न ही लोगों की बातें सुनीं. उसने बस इतना सोचा कि अगर दिल जुड़ गया है, तो साथ निभाना ही सही है.

40 साल के युवक ने 60 की तलाकशुदा महिला से की शादी

Add Zee News as a Preferred Source

जब लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो निखिल को कई तरह के ताने सुनने पड़े. कोई कहता, “40 साल का लड़का और 60 साल की पत्नी?” तो कोई पूछता, “भाभी कहें या मासी?” इन सवालों ने गीता को भी डरा दिया. एक वक्त ऐसा आया जब गीता खुद सोचने लगीं कि शायद निखिल उनसे कम उम्र की किसी लड़की के साथ ज्यादा खुश रहेगा. उन्होंने निखिल की मां से मिलकर उसके लिए ‘उम्र के हिसाब से सही’ लड़की ढूंढने की बात भी कही. लेकिन निखिल अपने फैसले पर अडिग रहा. उसने साफ कहा कि वह गीता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा. उसका भरोसा और प्यार ही गीता के लिए सबसे बड़ी ताकत बना. गीता को एहसास हुआ कि खुश रहने का हक उम्र से तय नहीं होता.

निखिल से पहले गीता 28 साल तक शादीशुदा रहीं. बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर हालात खराब थे. पति महीनों घर नहीं आते थे और अक्सर गुस्से में रहते थे. एक दिन वह तलाक के कागज लेकर लौटे. गीता ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. तलाक के एक महीने बाद ही पति ने एक फोटो भेजी, जिसमें वह एक कम उम्र की महिला के साथ शादी की बात बता रहा था. इसके बाद भी गीता ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पांच साल तक इंतजार किया, लेकिन पति ने दोबारा शादी कर ली और बेटे को भी गीता से दूर कर दिया. इस सबने गीता को अंदर से तोड़ दिया.

फेसबुक से हुआ प्यार

इतने दर्द के बाद जिंदगी ने गीता को एक और मौका दिया. एक डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव में उनकी मुलाकात निखिल से हुई. निखिल पहले से ही उन्हें फेसबुक पोस्ट्स के जरिए जानता था. बातचीत शुरू हुई और जानवरों के लिए दोनों का प्यार उन्हें करीब ले आया. धीरे-धीरे बातों से भरोसा बढ़ा और तीन साल में यह रिश्ता गीता के लिए सबसे सुरक्षित बन गया.

11 दिसंबर 2020 को गीता और निखिल ने शादी करने का फैसला किया. रास्ता आसान नहीं था. परिवार, समाज और गीता के अपने डर उनके सामने थे. लेकिन निखिल का धैर्य और बिना शर्त प्यार सब पर भारी पड़ा. धीरे-धीरे दोनों के परिवार भी इस रिश्ते के लिए मान गए.

एक प्यार ऐसा भी...

गीता और निखिल मानते हैं कि वे परफेक्ट नहीं हैं. उनकी सोच और अनुभव अलग हैं, लेकिन हर बहस में वे प्यार को जीतने देते हैं. एक-दूसरे की बात सुनना और साथ आगे बढ़ना ही उनके रिश्ते की असली ताकत है. उम्र के फासले और समाज की बातों के बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर रुकावट से बड़ा होता है. यह कहानी हर उस इंसान के लिए उम्मीद है, जो दोबारा खुश होने की हिम्मत रखता है.