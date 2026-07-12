/पहले जिम, फिर बाकी काम... 61 साल की महिला का फिटनेस जुनून वायरल, 18 Kg वजन घटाकर बदली अपनी जिंदगी

फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती, यह बात पुणे की 61 साल की एक महिला ने साबित कर दी है. उनकी फिटनेस के प्रति ऐसी लगन देखने को मिली कि सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. तबीयत खराब होने और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उन्होंने जिम जाना नहीं छोड़ा. बेटे ने जब मां की इस जिद और फिटनेस जर्नी का वीडियो शेयर किया, तो यह तेजी से वायरल हो गया.
इस वीडियो में महिला की मेहनत, अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा साफ दिखाई देती है. एक साल पहले जब डॉक्टर ने उन्हें प्री-डायबिटिक स्टेज में बताया था, तब उन्होंने एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला किया. आज नतीजा यह है कि उन्होंने 18 किलो वजन कम कर लिया और उनकी सेहत में भी बड़ा सुधार आया.
यह कहानी पुणे के हरीश ठाकुर की मां की है. हरीश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी मां की फिटनेस यात्रा के बारे में बताया. हरीश ने बताया कि करीब एक साल पहले डॉक्टर ने उनकी मां को प्री-डायबिटिक स्टेज में बताया था. उनका ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा था और अगर ध्यान नहीं दिया जाता, तो आगे चलकर डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता था. इसके बाद उन्होंने अपनी मां को एक्सरसाइज शुरू करने के लिए काफी समझाया. शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने फिटनेस को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लिया.
हरीश ने बताया कि उनकी मां ने नियमित जिम, सही खानपान और अनुशासन के दम पर एक साल में करीब 18 किलो वजन कम कर लिया. सबसे बड़ी बात यह रही कि अब वह प्री-डायबिटिक भी नहीं रहीं. जिस समस्या ने उन्हें फिटनेस की ओर जाने के लिए मजबूर किया था, उसी को उन्होंने अपनी मेहनत से पीछे छोड़ दिया. हरीश ने वीडियो में बताया कि उनकी मां का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पूरा परिवार काफी खुश है. लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेकर एक अलग ही लगाव हो गया है.
वायरल वीडियो में हरीश बताते हैं कि एक दिन वह अपनी मां को लेकर क्लिनिक जा रहे थे. उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी भी हो रही थी. लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके हाथ में जिम बैग भी था. हरीश ने मां से कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जिम छोड़ देते हैं. आराम करना ज्यादा जरूरी है. लेकिन मां ने उनकी बात नहीं मानी. उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर को दिखाएंगे और उसके बाद जिम जाएंगे.
क्लिनिक में चेकअप कराने के बाद भी उन्होंने जिम जाने का फैसला नहीं बदला. हरीश ने बताया कि आखिरकार उन्हें अपनी मां के साथ जिम जाना पड़ा और उन्होंने करीब एक घंटे तक वर्कआउट किया. हरीश ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लगता है उनकी मां को अब जिम जाने की नई "लत" लग गई है. उनके इस वीडियो के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि फिटनेस सिर्फ शरीर बदलने का तरीका नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का नजरिया भी बदल देती है.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने हरीश की मां की जमकर तारीफ शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि 61 साल की उम्र में जिस तरह उन्होंने खुद को बदला है, वह युवाओं के लिए भी प्रेरणा है. एक यूजर ने लिखा कि असली फिटनेस वही है, जब इंसान बहाने बनाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और यह कहानी हर किसी को एक्सरसाइज शुरू करने की प्रेरणा देती है.
हरीश की मां की कहानी एक बड़ा संदेश देती है कि फिटनेस शुरू करने के लिए कोई सही उम्र तय नहीं होती. कई लोग यह सोचकर एक्सरसाइज शुरू नहीं करते कि अब उम्र निकल गई है या शरीर पहले जैसा नहीं रहा. लेकिन अगर इच्छा मजबूत हो, तो किसी भी उम्र में बदलाव लाया जा सकता है.
61 साल की इस महिला ने साबित कर दिया कि लगन के साथ मेहनत करने से न सिर्फ वजन कम किया जा सकता है, बल्कि कई बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है. आज उनकी कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी सेहत को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं. क्योंकि फिटनेस की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय वही होता है, जब इंसान पहला कदम उठाने का फैसला करता है.
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