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पहले जिम, फिर बाकी काम... 61 साल की महिला का फिटनेस जुनून वायरल, 18 Kg वजन घटाकर बदली अपनी जिंदगी

पुणे की एक 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला का जिम में वर्कआउट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 'जिम फर्स्ट' कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस वीडियो में महिला भारी-भरकम वजन उठाते हुए और डेडलिफ्ट करते हुए नजर आ रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:28 AM IST
पहले जिम, फिर बाकी काम... 61 साल की महिला का फिटनेस जुनून वायरल, 18 Kg वजन घटाकर बदली अपनी जिंदगी
Image Credit: Image credit: instagram/@itshotfix

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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