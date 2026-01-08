इकलौते बेटे की हुई मौत तो 62 साल में फिर से प्रेग्नेंट हुई मां, बोली- मेरा बेटा फिर से लौटेगा...

Emotional Pregnancy Story: चीन में 62 साल की एक महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वजह है उनकी छह महीने की प्रेग्नेंसी, जिसे वह अपने दिवंगत इकलौते बेटे की वापसी मानती हैं. यह भावनात्मक सोच लाखों लोगों तक पहुंची और देखते ही देखते यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. यह महिला चीन के जिलिन प्रांत के सोंगयुआन शहर की रहने वाली हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 में उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था. बेटे की उम्र और मौत की वजह सामने नहीं आई, लेकिन इस नुकसान ने महिला को अंदर से तोड़ दिया. साल के बीच में उन्होंने IVF के जरिए गर्भधारण किया, जो उनके जीवन की दूसरी प्रेग्नेंसी है.

गर्भावस्था के अनुभव को वह कैसे साझा कर रही हैं?

महिला की छोटी बहन, जो सोशल मीडिया पर ‘Xiao Wei’ नाम से जानी जाती हैं, प्रेग्नेंसी से जुड़े वीडियो और अपडेट नियमित रूप से शेयर करती हैं. दिसंबर के आखिर में जारी एक वीडियो में महिला बेहद शांत लहजे में कहती हैं कि उन्हें लगता है बच्चा तय तारीख से पहले दुनिया में आ सकता है. महिला बताती हैं कि बच्चा अक्सर पेट में लात मारता है और खास बात यह है कि जब वह मीठा खाती हैं, तब बच्चा ज्यादा सक्रिय हो जाता है. चीन में भ्रूण का लिंग बताना कानूनन मना है, लेकिन महिला का कहना है कि लोग मीठा खाने की आदत को देखकर बच्चे को लड़का मान रहे हैं. इसी वजह से वह इसे अपने बेटे की वापसी मानती हैं.

इस उम्र में प्रेग्नेंसी कितनी जोखिम भरी है?

डॉक्टरों के मुताबिक, इतनी अधिक उम्र में गर्भधारण बेहद जोखिम भरा होता है. हार्बिन नंबर 1 हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ चेन मिन का कहना है कि इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़ी जटिलताएं कई गुना बढ़ जाती हैं. ऐसे मामलों में सामान्य डिलीवरी संभव नहीं होती और सिजेरियन सर्जरी भी खतरे से खाली नहीं होती. महिला को सामान्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में ज्यादा बार जांच करानी पड़ती है. हर बार उनकी छोटी बहन उनके साथ होती हैं. कुछ जरूरी जांचों के लिए उन्हें अपने शहर सोंगयुआन से लगभग 170 किलोमीटर दूर जिलिन की राजधानी चांगचुन जाना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं?

इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर राय बंटी हुई है. कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस उम्र में बच्चे की परवरिश के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी. वहीं कुछ लोग इसे भावनात्मक सहारे और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश मानते हैं. Xiao Wei का कहना है कि कोई भी उनकी बहन के दर्द को नहीं समझ सकता. इकलौते बच्चे को खोने का दुख ऐसा होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. यही दर्द उनकी बहन के इस फैसले की असली वजह है.