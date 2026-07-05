पत्नी के घुटनों में था दर्द, तो 65 साल के मैकेनिक ने घर में ही बना डाला 'देसी एस्केलेटर', Video वायरल

कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख को अपना मानने का रिश्ता है. जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तभी असली साथ और प्यार की पहचान होती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही बुजुर्ग दंपती की कहानी वायरल हो रही है, जिसे पढ़कर लोग भावुक भी हो रहे हैं और प्रेरित भी.
यह कहानी आंध्र प्रदेश के रहने वाले 65 वर्षीय मैकेनिक सट्टी शिवा नारायण रेड्डी और उनकी पत्नी सत्यवेणी की है. उम्र बढ़ने के साथ सत्यवेणी के घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया कि घर की पहली मंजिल तक पहुंचना भी उनके लिए रोज की सबसे बड़ी चुनौती बन गया. हर दिन 21 सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था. पत्नी की यह तकलीफ उनके पति से देखी नहीं गई. उन्होंने तय किया कि अगर कोई रास्ता नहीं है, तो वह खुद रास्ता बनाएंगे.
सट्टी शिवा नारायण रेड्डी कोई बड़े इंजीनियर नहीं हैं. वह एक साधारण मैकेनिक हैं, लेकिन मशीनों की समझ और पत्नी के लिए प्यार ने उन्हें कुछ नया करने का हौसला दिया. वह बताते हैं कि कई बार उन्होंने अपनी पत्नी को दर्द से कराहते हुए सीढ़ियां चढ़ते देखा. कई बार उन्हें बीच में रुककर सांस लेनी पड़ती थी. यह सब देखकर उन्हें महसूस हुआ कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले समय में परेशानी और बढ़ सकती है. यहीं से उनके दिमाग में एक अलग आइडिया आया.
एक आइडिया आना आसान था, लेकिन उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल आसान नहीं था. सट्टी शिवा नारायण रेड्डी ने करीब दो साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया. उन्होंने अलग-अलग डिजाइन तैयार किए, कई बार मशीन में बदलाव किए और आखिरकार ऐसा सिस्टम बनाया, जिससे उनकी पत्नी बिना ज्यादा मेहनत किए ऊपर और नीचे जा सकें. उन्होंने अपने घर की सीढ़ियों पर एक देसी एस्केलेटर जैसी व्यवस्था तैयार की. इस पूरे सिस्टम को बनाने में करीब 70 हजार रुपये खर्च हुए. लेकिन अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और मशीन पूरी तरह तैयार हो गई.
जब यह मशीन तैयार हुई, तो सबसे पहले उनकी पत्नी ने इसका इस्तेमाल किया. जो सीढ़ियां पहले उनके लिए दर्द और परेशानी का कारण थीं, अब वही रास्ता बेहद आसान हो गया. वीडियो में सत्यवेणी आराम से इस मशीन की मदद से नीचे उतरती दिखाई देती हैं. उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान साफ नजर आती है. वहीं उनके पति भी उन्हें बिना तकलीफ चलते देखकर बेहद खुश दिखाई देते हैं. शायद उनके लिए यही सबसे बड़ा इनाम था.
अब इस देसी एस्केलेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को इंस्टाग्राम के @thebharatpost_ अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. देखते ही देखते हजारों लोग इसे देखने लगे और बड़ी संख्या में लोगों ने इस बुजुर्ग पति की तारीफ की. लोगों का कहना है कि आज के दौर में, जहां रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर दूरियां आ जाती हैं, वहीं यह कहानी सच्चे प्यार की असली मिसाल है.
वीडियो पर लोग दिल छू लेने वाले कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जिस इंसान ने पत्नी के दर्द को अपना दर्द समझ लिया, वही असली जीवनसाथी है. दूसरे यूजर ने कहा कि यह सिर्फ एस्केलेटर नहीं, प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल है. एक अन्य ने लिखा कि बिना किसी बड़ी डिग्री के इन्होंने जो कर दिखाया, वह कई इंजीनियरों के लिए भी प्रेरणा है. कई लोगों ने यह भी कहा कि रिश्ते ऐसे ही छोटे-छोटे कामों से मजबूत बनते हैं.
आजकल सोशल मीडिया पर प्यार जताने के हजारों तरीके दिखाई देते हैं. कोई महंगे गिफ्ट देता है, तो कोई बड़ी-बड़ी बातें लिखता है. लेकिन इस बुजुर्ग मैकेनिक ने दिखा दिया कि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप किसी की जिंदगी आसान बनाने में छिपा होता है. उन्होंने पत्नी को कोई महंगा तोहफा नहीं दिया. उन्होंने ऐसा समाधान दिया, जिससे उनकी हर रोज की परेशानी कम हो गई. यही वजह है कि यह कहानी लोगों को इतनी पसंद आ रही है.
सट्टी शिवा नारायण रेड्डी की यह पहल सिर्फ एक मशीन बनाने की कहानी नहीं है. यह इस बात का उदाहरण है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है. उनके द्वारा बनाया गया देसी एस्केलेटर अब सिर्फ उनके घर की सुविधा नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.
यह वायरल कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि रिश्तों की असली कीमत महंगे तोहफों में नहीं, बल्कि उस कोशिश में होती है, जो अपने किसी प्रिय इंसान की तकलीफ को कम करने के लिए दिल से की जाए. शायद इसी वजह से लोग इस बुजुर्ग पति को प्यार, समर्पण और जिम्मेदारी की सबसे खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं.
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