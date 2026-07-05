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पत्नी के घुटनों में था दर्द, तो 65 साल के मैकेनिक ने घर में ही बना डाला 'देसी एस्केलेटर', Video वायरल

आंध्र प्रदेश के एक 65 साल के मैकेनिक ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनेपन और जिम्मेदारी से दिखाई देता है. जब उनकी पत्नी घुटनों के दर्द की वजह से रोज सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ झेलने लगीं, तो उन्होंने दो साल की मेहनत से घर के लिए खुद एक देसी एस्केलेटर तैयार कर दिया. अब यह कहानी सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:08 AM IST
पत्नी के घुटनों में था दर्द, तो 65 साल के मैकेनिक ने घर में ही बना डाला 'देसी एस्केलेटर', Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@thebharatpost_Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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