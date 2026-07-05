पत्नी के घुटनों में था दर्द, तो 65 साल के मैकेनिक ने घर में ही बना डाला 'देसी एस्केलेटर', Video वायरल

एक आइडिया आना आसान था, लेकिन उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल आसान नहीं था. सट्टी शिवा नारायण रेड्डी ने करीब दो साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया. उन्होंने अलग-अलग डिजाइन तैयार किए, कई बार मशीन में बदलाव किए और आखिरकार ऐसा सिस्टम बनाया, जिससे उनकी पत्नी बिना ज्यादा मेहनत किए ऊपर और नीचे जा सकें. उन्होंने अपने घर की सीढ़ियों पर एक देसी एस्केलेटर जैसी व्यवस्था तैयार की. इस पूरे सिस्टम को बनाने में करीब 70 हजार रुपये खर्च हुए. लेकिन अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और मशीन पूरी तरह तैयार हो गई.