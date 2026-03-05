पुरानी पेंटिंग्स नहीं, अब करोड़पति खरीद रहे डायनासोर की हड्डियां! होश उड़ाने वाली है इसकी कीमत

Dinosaur Auction: करीब 66 मिलियन साल पुराने ट्राइसैराटॉप्स डायनासोर का कंकाल ‘ट्रे’ अब नीलामी में रखा जा रहा है. यह वही कंकाल है जो कई साल तक अमेरिका के एक म्यूजियम में प्रदर्शित था और हजारों लोग इसे देखने आते थे. अब यह दुर्लभ जीवाश्म ऑनलाइन ऑक्शन में बिकने वाला है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.5 से 5.5 मिलियन डॉलर यानी 50 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बताई जा रही है.

यह नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Joopiter पर होगी, जिसकी शुरुआत मशहूर संगीतकार फेरेल विलियम्स ने की है. बोली लगाने की प्रक्रिया 17 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी. इस दौरान दुनिया भर के खरीदार इस अनोखे डायनासोर कंकाल पर बोली लगा सकेंगे.

यह डायनासोर मिला कहां था?

‘ट्रे’ नाम का यह ट्राइसैराटॉप्स कंकाल 1993 में अमेरिका के वायोमिंग के पास लस्क इलाके में खोजा गया था. इसे खोजने का श्रेय जीवाश्म विशेषज्ञ ली कैंपबेल और दिवंगत पेलियॉन्टोलॉजिस्ट एलन ग्रैफहैम को जाता है. करीब 17 फीट लंबे इस शाकाहारी डायनासोर का कंकाल बाद में म्यूजियम में रखा गया, जहां यह कई सालों तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा.

म्यूजियम से नीलामी तक कैसे पहुंचा?

यह कंकाल 1995 में वायोमिंग डायनासोर सेंटर के उद्घाटन के समय से वहां प्रदर्शित था. साल 2023 तक यह म्यूजियम में लोन पर रखा गया था. बाद में इसे निजी सौदे में बेच दिया गया और अब यह सिंगापुर में रखा गया है, जहां मार्च के अंत तक लोग इसे निजी तौर पर देख सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों में डायनासोर जीवाश्म निवेश का नया जरिया बनते जा रहे हैं. साल 2024 में ‘एपेक्स’ नाम के स्टेगोसॉरस कंकाल की नीलामी 44.6 मिलियन डॉलर में हुई थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है.

इससे पहले 2020 में ‘स्टैन’ नाम के टायरानोसॉरस रेक्स कंकाल की कीमत 31.8 मिलियन डॉलर लगी थी. इससे साफ है कि अमीर कलेक्टर और निवेशक अब ऐसे दुर्लभ फॉसिल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

वैज्ञानिकों को क्यों है चिंता?

हालांकि इस बढ़ती कीमत ने वैज्ञानिकों को थोड़ा चिंतित भी कर दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे दुर्लभ जीवाश्म निजी कलेक्शन में चले गए तो वैज्ञानिकों को उन पर रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा. कई म्यूजियम अब इतनी ऊंची कीमत पर बोली लगाने में सक्षम नहीं हैं. कुछ विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि ‘ट्रे’ को खरीदने वाला व्यक्ति इसे फिर से किसी म्यूजियम को लंबे समय के लिए लोन पर दे सकता है. पहले भी कई अमीर खरीदार ऐसा कर चुके हैं ताकि लोग इसे देख सकें और वैज्ञानिक रिसर्च भी जारी रह सके.