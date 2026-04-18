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Hindi Newsजरा हटकेरिटायर्ड क्लर्क, 66 की उम्र, 10000 Blinkit डिलीवरी... मिलिए सुपरमैन दादाजी से जिसे देखकर Gen Z भी हो जाएगी हैरान

रिटायर्ड क्लर्क, 66 की उम्र, 10000 Blinkit डिलीवरी... मिलिए 'सुपरमैन' दादाजी से जिसे देखकर 'Gen Z' भी हो जाएगी हैरान

अहमदाबाद के 66 वर्षीय दिनेश महंत ने Blinkit के साथ 10,000 से ज्यादा डिलीवरी पूरी कर एक नई मिसाल पेश की है. रिटायरमेंट के बाद उनके इस जुनून और ट्रैवल प्रेम की पूरी कहानी यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:51 AM IST
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रिटायर्ड क्लर्क, 66 की उम्र, 10000 Blinkit डिलीवरी... मिलिए 'सुपरमैन' दादाजी से जिसे देखकर 'Gen Z' भी हो जाएगी हैरान

Blinkit Delivery Partner Story: जहां 60 की उम्र पार करते ही लोग आरामकुर्सी और शांति की तलाश करने लगते हैं, वहीं अहमदाबाद के 66 वर्षीय दिनेश महंत ठाकुरदास ने एक ऐसी राह चुनी है जिसने सबको चौंका दिया है. एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 26 साल तक क्लर्क के रूप में सेवा देने और अपने तीन बच्चों को कामयाब बनाने के बाद, दिनेश जी ने घर बैठने के बजाय सड़क पर उतरना बेहतर समझा. आज वह Blinkit के सबसे सफल और अनुशासित डिलीवरी पार्टनर्स में से एक बनकर उभरे हैं.

मेहनत के पीछे का असली मकसद क्या?

दिनेश जी यह काम मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने एक बेहद खास शौक को पूरा करने के लिए कर रहे हैं. उनका कहना है कि "अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है." डिलीवरी पार्टनर के तौर पर वह जो भी पैसा कमाते हैं, उसे वह अपने 'ट्रैवल फंड' में जमा करते हैं. इसी कमाई से वह नए शहरों, राज्यों और देशों की यात्रा करते हैं. उनके लिए यह काम केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि दुनिया देखने का एक पासपोर्ट है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

जब 'न्यूज अलजेब्रा' ने उनकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, तो लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने उनकी कार्यकुशलता और कंपनी के ड्रेस कोड का पालन करने के तरीके की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि "आज की पीढ़ी (Gen Z) और पुरानी पीढ़ी के वर्क एथिक्स में जमीन-आसमान का अंतर है." वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एचआर (HR) को ऐसी कहानियां ऑफिसों में सुनानी चाहिए ताकि युवाओं को असली मोटिवेशन मिल सके.

 

 

सेहत को लेकर उठ रहे हैं सवाल

जहां एक तरफ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग दिनेश जी की सेहत को लेकर चिंतित भी हैं. कुछ नेटिजन्स का कहना है कि 66 की उम्र में शरीर पर इतना दबाव डालना भविष्य में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. लोगों की राय है कि एक उम्र के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है, लेकिन दिनेश जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा इन सभी चिंताओं को फिलहाल गलत साबित कर रहा है.

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लोगों को खूब भाए सुपरमैन दादाजी

दिनेश महंत की यह कहानी यह दिखलाती है कि सपने देखने और मेहनत करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. चाहे वह सुबह की ठंड हो या शहर का ट्रैफिक, उनका जुनून कभी कम नहीं होता. वह न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं. उनकी यह मेहनत हमें याद दिलाती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो उम्र की लकीरें आपको कभी रोक नहीं सकतीं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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