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Hindi Newsजरा हटकेआ गई प्रलय की सटीक तारीख? 66 साल पहले वैज्ञानिक ने की थी भविष्यवाणी, इस दिन खत्म हो जाएगी मानव सभ्यता

आ गई प्रलय की सटीक तारीख? 66 साल पहले वैज्ञानिक ने की थी भविष्यवाणी, इस दिन खत्म हो जाएगी मानव सभ्यता

Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026: साल 1960 में एक मशहूर वैज्ञानिक हेंज वॉन फॉर्स्टर ने कुछ ऐसा दावा किया था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था. उनकी रिसर्च के मुताबिक, 13 नवंबर 2026 वह तारीख है, जब मानव सभ्यता एक बड़े संकट या बदलाव के मुहाने पर खड़ी होगी. यही वह तारीख बताई गई, जिसे कुछ लोगों ने दुनिया के अंत से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. यहां जानें क्या है इसकी हकीकत?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 01:37 PM IST
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आ गई प्रलय की सटीक तारीख? 66 साल पहले वैज्ञानिक ने की थी भविष्यवाणी, इस दिन खत्म हो जाएगी मानव सभ्यता

Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026: दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां कोई नई बात नहीं हैं. कभी किसी ग्रह की टक्कर की बात होती है, तो कभी किसी रहस्यमयी घटना को लेकर डर फैलता है. लेकिन इस बार चर्चा किसी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता की नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की 66 साल पुरानी चेतावनी की हो रही है. सोशल मीडिया पर इन दिनों 13 नवंबर 2026 की तारीख तेजी से चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि इसी दिन दुनिया खत्म हो सकती है.

यह भविष्यवाणी साल 1960 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेंज वॉन फॉर्स्टर ने की थी. खास बात यह है कि यह किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि गणितीय गणना और जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित थी. हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इसे दुनिया के अंत की सटीक तारीख नहीं मानते, लेकिन उनकी चेतावनी को आज भी गंभीर माना जाता है.

आखिर क्या थी वैज्ञानिक की भविष्यवाणी?

हेंज वॉन फॉर्स्टर ने अपनी टीम के साथ दुनिया की बढ़ती आबादी पर अध्ययन किया था. उनकी इस स्टडी को एक साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया था. उन्होंने देखा कि इंसानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसकी रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है. इसके बाद उन्होंने एक गणितीय मॉडल तैयार किया. इस मॉडल के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही, तो एक समय ऐसा आएगा, जब पृथ्वी अपने संसाधनों के बोझ को संभाल नहीं पाएगी. इसके बाद उन्होंने 13 नवंबर 2026 की तारीख को एक चेतावनी वाले दिन के रूप में बताया. उनका कहना था कि उस समय हालात इतने खराब हो सकते हैं कि मानव सभ्यता बड़े संकट में पड़ सकती है.

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खाने से लेकर पानी तक हर चीज पर पड़ सकता था असर

वैज्ञानिक हेंज वॉन फॉर्स्टर की सबसे बड़ी चिंता संसाधनों को लेकर थी. उनका मानना था कि अगर आबादी लगातार बढ़ती रही, तो खाने-पीने की चीजें, साफ पानी और रहने की जगह जैसी जरूरी चीजों पर दबाव बढ़ जाएगा. इसके कारण दुनिया में अकाल, बड़े युद्ध और सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है. पर्यावरण पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है. उस समय यह चेतावनी काफी चौंकाने वाली मानी गई थी. कई लोगों ने इसे 'डूम्सडे' यानी प्रलय से जोड़कर देखना शुरू कर दिया.

अब दुनिया कहां खड़ी है?

जब यह भविष्यवाणी की गई थी, तब दुनिया की आबादी आज के मुकाबले काफी कम थी. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. आज पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा लोग रह रहे हैं. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वॉन फॉर्स्टर द्वारा बताई गई सटीक तारीख पूरी तरह सही साबित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाद के वर्षों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही. लेकिन उनकी बात का दूसरा पहलू आज भी चिंता बढ़ाता है. आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है. कई देशों में सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसका मतलब जिन खतरों की तरफ वैज्ञानिक ने दशकों पहले इशारा किया था, उनके कुछ संकेत आज दिखाई जरूर दे रहे हैं.

क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी?

इस सवाल का जवाब आधुनिक विज्ञान साफ शब्दों में देता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को अचानक दुनिया खत्म होने जैसी कोई वैज्ञानिक संभावना नहीं है. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खतरे बिल्कुल नहीं हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंसान लगातार प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता रहा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहा, तो भविष्य में हालात गंभीर हो सकते हैं. युद्ध, जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती हैं.

चेतावनी नहीं, सीख की तरह देखी जा रही यह बात

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की भविष्यवाणियों को डर के नजरिए से नहीं, बल्कि चेतावनी और सीख की तरह देखना चाहिए. आज पूरी दुनिया हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में काम कर रही है. परिवार नियोजन और संसाधनों के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है. ऐसे में 13 नवंबर 2026 दुनिया के अंत की तारीख बने या नहीं, यह अलग बात है. लेकिन यह तारीख एक सवाल जरूर छोड़ती है कि क्या इंसान समय रहते अपनी आदतें बदल पाएगा या नहीं?

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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