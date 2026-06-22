Retirement Story Viral: कई लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम, जिम्मेदारियों और परिवार को संभालने में लगा देते हैं. वे सोचते हैं कि जब नौकरी खत्म होगी, तब आराम करेंगे, घूमने जाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे. लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे बनाए प्लान के हिसाब से नहीं चलती. ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
एक डॉक्टर ने 68 साल के एक मरीज की कहानी शेयर की, जिसकी मौत रिटायरमेंट के सिर्फ दो महीने बाद हो गई. हैरानी की बात यह थी कि यह शख्स अपनी पूरी जिंदगी काम में लगा रहा और पहली बार पत्नी के साथ लंबी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन जिस सफर का इंतजार उसने सालों किया, वह कभी शुरू ही नहीं हो पाया. क्योंकि जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उसके ठीक कुछ घंटे पहले उन्हें एक भयंकर साइलेंट हार्ट अटैक आया. अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
डॉक्टर धिव्या ध्यान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस भावुक घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनके पास एक 68 साल के मरीज को लाया गया था, जिसे कार्डियक अरेस्ट आया था. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गया. डॉक्टर ने बताया कि मरीज की मौत के बाद उसकी पत्नी ने जो बात बताई, उसने सभी को भावुक कर दिया. महिला ने कहा कि उनके पति ने एक ही कंपनी में लगातार 37 साल तक काम किया था. उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी. रिटायरमेंट के सिर्फ दो महीने बाद वह पहली बार जिंदगी को अपने तरीके से जीने की तैयारी कर रहे थे.
डॉक्टर के अनुसार, इस शख्स ने कभी लंबी छुट्टी नहीं ली थी. उसने हमेशा यही सोचा कि पहले मेहनत कर लेता हूं, पैसे जोड़ लेता हूं, बच्चों और परिवार की जरूरतें पूरी कर लेता हूं. बाद में आराम से जिंदगी का आनंद लूंगा. उसकी पत्नी ने बताया कि दोनों ने अगस्त में एक महीने की ट्रिप प्लान की थी. वे दुनिया घूमना चाहते थे और उन जगहों को देखना चाहते थे, जिनके सपने उन्होंने सालों से देखे थे. ट्रिप की सारी तैयारियां हो चुकी थीं. टिकट और बाकी चीजों की बुकिंग भी हो गई थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जिस छुट्टी का इंतजार 37 साल की नौकरी के बाद आया था, वह छुट्टी कभी शुरू नहीं हो सकी.
डॉक्टर ने इस घटना को शेयर करते हुए कहा कि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है. दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपनी खुशियों को हमेशा आने वाले समय के लिए टालते रहते हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में घूमेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और अपने शौक पूरे करेंगे. लेकिन कोई नहीं जानता कि आने वाला समय कैसा होगा. डॉक्टर ने वीडियो में कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमें सिर्फ भविष्य के भरोसे अपनी खुशियों को टालते नहीं रहना चाहिए.
डॉक्टर की यह पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी भावनाएं भी खूब शेयर की. कई लोगों ने कहा कि यह कहानी उन्हें अपने माता पिता और परिवार के उन लोगों की याद दिलाती है, जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए मेहनत की. एक यूजर ने लिखा कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, लेकिन कभी कभी समय उन्हें मौका ही नहीं देता. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीना भी उतना ही जरूरी है. कई लोगों ने यह भी बताया कि उनके परिवार में भी ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा काम को प्राथमिकता दी और अपनी इच्छाओं को पीछे रखा.
इस कहानी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को हमेशा भविष्य के लिए बचाकर रख रहे हैं? काम और जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन अपने लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है. 68 साल के इस शख्स ने पूरी जिंदगी मेहनत की, परिवार को संभाला और अपने कर्तव्यों को पूरा किया. लेकिन जिस आराम और खुशी के लिए उसने सालों इंतजार किया, उसे महसूस करने का मौका नहीं मिल पाया.
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