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37 साल की नौकरी, पहली लंबी छुट्टी और एक दर्दनाक अंत... 68 साल के शख्स की कहानी सुनकर भावुक हुए लोग

Retirement Story Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग ने लगातार 37 सालों तक बिना किसी लंबी छुट्टी या वेकेशन के काम किया था, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा का लुत्फ उठा सकें. लेकिन जिस सफर का इंतजार उसने सालों किया, वह कभी शुरू ही नहीं हो पाया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:18 PM IST
37 साल की नौकरी, पहली लंबी छुट्टी और एक दर्दनाक अंत... 68 साल के शख्स की कहानी सुनकर भावुक हुए लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@drdhivyadhyana

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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