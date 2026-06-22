डॉक्टर धिव्या ध्यान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस भावुक घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनके पास एक 68 साल के मरीज को लाया गया था, जिसे कार्डियक अरेस्ट आया था. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गया. डॉक्टर ने बताया कि मरीज की मौत के बाद उसकी पत्नी ने जो बात बताई, उसने सभी को भावुक कर दिया. महिला ने कहा कि उनके पति ने एक ही कंपनी में लगातार 37 साल तक काम किया था. उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी. रिटायरमेंट के सिर्फ दो महीने बाद वह पहली बार जिंदगी को अपने तरीके से जीने की तैयारी कर रहे थे.