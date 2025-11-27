Advertisement
25 करोड़ की मालकिन लेकिन जेब में नहीं थे 50 रुपये… एक सलाह ने पलट दी पूरी किस्मत! जानें कैसे

25 करोड़ की मालिक होने के बावजूद 68 वर्षीय महिला डर और बचत की आदत के कारण कंगाली जैसी जिंदगी जी रही थीं. फाइनेंशियल प्लानर की सलाह पर खर्च बढ़ाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई और वे पहली बार खुलकर जीने लगीं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:22 AM IST
आज की दुनिया में लोग धन कमाने के पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन कई बार पैसा होने के बाद भी लोग उससे मिलने वाली खुशियों को जी नहीं पाते। 68 साल की एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो करीब 25 करोड़ की संपत्ति की मालकिन थीं, फिर भी जिंदगी ऐसे जी रही थीं जैसे बिल्कुल कंगाल हों. उनके डर, पुराने अनुभव और बचत वाला माइंडसेट उन्हें उस आरामदायक जिंदगी से दूर ले गया, जिसके वे हकदार थीं. यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की है जो बचत करना सिखाती है, पर खर्च करना नहीं.

25 करोड़ की संपत्ति, फिर भी सीमित खर्च

फाइनेंशियल प्लानर और CPA कर्ट सुप्पे ने 68 वर्षीय महिला की यह कहानी सोशल मीडिया X पर शेयर की. उनके मुताबिक महिला की नेटवर्थ $2.8 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपये थी. उनके पास करीब 8.45 करोड़ का एक आलीशान घर भी था. इसके बावजूद वह सालभर में केवल $38,000 (करीब 32 लाख रुपये) में ही जिंदगी गुजार रही थीं. न यात्रा, न आराम, न अपने लिए कोई खर्च. पैसे होने के बावजूद वह कंजूसी भरी जिंदगी जी रही थीं. हालत यह थी कि कई बार जेब में 50 रुपये जैसी स्थिति भी नहीं होती थी. इसने लोगों को हैरान कर दिया.

माता-पिता की सोच ने बनाया सेविंग मशीन

महिला ने अपने फाइनेंशियल प्लानर को बताया कि वह रिटायरमेंट फंड से पैसे नहीं निकाल सकती क्योंकि उन्हें इमरजेंसी का डर सताता है. उनके माता-पिता डिप्रेशन-युग की सोच वाले थे, जो पेंशन पर जीए और 70 की उम्र में गुजर गए. उनका डर, कमी का भाव और भविष्य की चिंता महिला के अंदर गहराई से बैठ गई थी. सुप्पे ने लिखा कि कई लोग करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उनका माइंड गरीब ही रह जाता है. महिला भी उन्हीं में से एक थीं, जितना भी पैसा हो, खर्च करने से डर लगना उनकी सबसे बड़ी समस्या थी.

 

लंबी चर्चा के बाद आया बदलाव

कई महीनों तक समझाने, उदाहरण देने और वित्तीय सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बाद महिला तैयार हुईं कि वह अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो से ज्यादा पैसे निकालेंगी. अब उन्होंने हर साल $1,20,000 (लगभग 1.06 करोड़ रुपये) खर्च करने का फैसला किया. इस एक फैसले ने उनकी जिंदगी का पूरा गणित बदल दिया. अब वह हर तीन महीने में फीनिक्स जाकर अपने पोते-पोतियों से मिलती हैं, उन्हें डिज्नी वर्ल्ड ले जाती हैं और बेफिक्र होकर जिंदगी जी रही हैं. सुप्पे ने लिखा, “सबसे ज्यादा पैसे लेकर मरने पर कोई अवॉर्ड नहीं मिलता”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

retirement planningfinancial advisorspending fear

