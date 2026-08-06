'ड्राइविंग में टाइम बहुत लगता है!...' शॉपिंग के लिए सीधे हेलिकॉप्टर लेकर पहुंचा बुजुर्ग; वीडियो देख चकराया लोगों का सिर

किसी दुकान पर खरीदारी करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचना शायद आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अमेरिका में एक 69 साल के व्यक्ति ने इसे हकीकत में कर दिखाया. विस्कॉन्सिन के इस बुजुर्ग ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए कार का इस्तेमाल करने के बजाय अपना निजी हेलीकॉप्टर निकाला और सीधे एक आउटडोर सप्लाई स्टोर की पार्किंग में लैंड कर दिया.
जब लोगों ने पार्किंग में खड़े हेलीकॉप्टर को देखा तो वे हैरान रह गए. कई लोग इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे. जब व्यक्ति से इसका कारण पूछा गया, तो उनका कहना था कि सड़क से जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है. इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला अमेरिका के रिचफील्ड गांव का है, जहां एक स्थानीय आउटडोर सामान की दुकान के बाहर अचानक हेलीकॉप्टर उतरने की खबर मिली. जानकारी के मुताबिक, 69 साल के इस व्यक्ति ने रोसेंडेल गांव से उड़ान भरी थी और सीधे कैबेला नाम की दुकान की पार्किंग में पहुंच गए. जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने हेलीकॉप्टर से आने का फैसला क्यों किया, तो उनका जवाब बेहद साधारण था. उन्होंने कहा कि हाईवे से गाड़ी चलाकर आने में काफी समय लग जाता है. वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पायलट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ड्राइव बहुत लंबी थी.
Someone called the Police to report a helicopter landing? Did they think terrorists were invading Richfield? pic.twitter.com/lyeLkK5SkF
— NOLLY (@omoelerinjare1) August 4, 2026
दुकान की पार्किंग में हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना मिलने के बाद वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ के एक डिप्टी मौके पर पहुंचे. लोगों को लगा कि शायद कोई बड़ी परेशानी या नियमों से जुड़ा मामला होगा, लेकिन जांच के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग निकली. अधिकारियों ने बताया कि पायलट के पास जरूरी लाइसेंस था और उसने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से उतारा था. उसने सभी जरूरी एविएशन नियमों का पालन किया था. इसके अलावा उसने अधिकारियों के सवालों के जवाब भी दिए और बताया कि इस तरह की लैंडिंग के लिए क्या नियम होते हैं.
जांच के बाद अधिकारियों ने साफ किया कि इस मामले में कोई नियम नहीं तोड़ा गया था. शेरिफ कार्यालय ने बताया कि पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई जुर्माना लगाया गया. उन्होंने मजेदार अंदाज में कहा कि यह कोई आम पार्किंग शिकायत नहीं थी. यह बस खरीदारी के लिए आने का एक बेहद अलग तरीका था. अधिकारियों ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुरक्षित थी और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने बुजुर्ग पायलट के आत्मविश्वास और अंदाज की तारीफ की. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले व्यक्ति ने पार्किंग की जगह की फोटो ले ली होगी, जिससे खरीदारी के बाद अपना हेलीकॉप्टर ढूंढने में परेशानी न हो. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर उसके पास भी अपना हेलीकॉप्टर होता, तो वह भी हर जगह इसी तरह जाता. एक यूजर ने फिल्मों और भविष्य की कल्पनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कभी सोचा गया था कि एक दिन हर किसी के पास उड़ने वाली गाड़ी होगी. इस शख्स ने उस सपने को थोड़ा सच कर दिया.
हेलीकॉप्टर से अचानक किसी आम जगह पर पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है. एक यूजर ने कमेंट में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कई साल पहले अमेरिका के वर्जीनिया में एक हेलीकॉप्टर हाईवे के पास मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में उतरा था. उसमें से तीन लोग बाहर निकले और लंच करने चले गए थे. ऐसी घटनाएं भले ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये लोगों को यह जरूर दिखाती हैं कि जिन लोगों के पास सुविधा और संसाधन होते हैं, उनके लिए रोजमर्रा के काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग हो सकता है.
69 साल की उम्र में इस व्यक्ति का यह अंदाज दिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ भी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का उत्साह कम नहीं होना चाहिए. जहां कई लोग उम्र के साथ अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं, वहीं इस बुजुर्ग ने एक साधारण खरीदारी को भी यादगार बना दिया. हालांकि हेलीकॉप्टर से दुकान तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया कि कभी-कभी जिंदगी में थोड़ी अलग सोच ही किसी आम पल को खास बना देती है.
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