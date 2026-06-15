वीडियो में दिखाई देता है कि कार और जमीन के बीच काफी कम जगह है. ऐसे में किसी भी छोटी सी गलती से संतुलन बिगड़ सकता था. लेकिन बच्ची ने बेहद कंट्रोल और प्रैक्टिस के साथ इस पूरे स्टंट को पूरा किया. उसके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देता है. वह पूरी एकाग्रता के साथ अपना प्रदर्शन करती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी स्किल देखकर हैरान रह गए. वीडियो में बच्ची के साथ एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, जो उसका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं. कई लोग उन्हें बच्ची का पिता बता रहे हैं. प्रदर्शन खत्म होने के बाद बच्ची को मिल रही तारीफ और खुशी भी वीडियो में साफ दिखाई देती है.