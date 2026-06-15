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20 गाड़ियों के नीचे से 'रॉकेट' की तरह निकली 7 साल की बच्ची! बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; रोंगटे खड़े कर देगा ये Video

7 Year Old Girl Limbo Skating World Record: सोशल मीडिया पर 7 साल की एक बच्ची का स्केटिंग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची लिम्बो स्केटिंग करते हुए लगातार 20 कारों के नीचे से निकलती दिखाई दे रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:40 PM IST
20 गाड़ियों के नीचे से 'रॉकेट' की तरह निकली 7 साल की बच्ची! बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; रोंगटे खड़े कर देगा ये Video
Image Credit: Image credit: instagram/@rakesh_sao_raipur

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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