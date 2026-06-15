7 Year Old Girl Limbo Skating World Record: वो कहते हैं ना कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता. अभी तक आपने सिर्फ सुना ही होगा, आज देख भी लीजिए. अगर किसी में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो छोटी उम्र में भी बड़े कारनामे किए जा सकते हैं. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एक 7 साल की बच्ची ने, जिसका स्केटिंग वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.
इस बच्ची ने ऐसा स्टंट किया है, जिसे देखकर बड़े-बड़े लोग भी हैरान रह गए. वीडियो में बच्ची बेहद कम जगह से स्केटिंग करते हुए गुजरती नजर आ रही है. उसका शानदार बैलेंस और आत्मविश्वास देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है. इतनी कम उम्र में उसका बैलेंस, कॉन्फिडेंस और शानदार टैलेंट देखकर लोग हैरान हैं. सोशल मीडिया यूजर्स बच्ची को 'असली खतरों के खिलाड़ी' बता रहे हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटी बच्ची स्केट्स पहने हुए दिखाई देती है. वह पूरी तैयारी के साथ लिम्बो स्केटिंग के लिए तैयार खड़ी होती है. इसके बाद वह अपने शरीर को जमीन के बेहद करीब ले आती है और एक-एक करके कारों के नीचे से निकलना शुरू कर देती है. सबसे खास बात यह है कि बच्ची बिना डरे और बिना अपना बैलेंस खोए लगातार आगे बढ़ती रहती है. एक के बाद एक कई कारों के नीचे से निकलते हुए उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं होता. बताया जा रहा है कि बच्ची ने लगातार 20 कारों के नीचे से निकलकर इतिहास रच दिया है. इतनी छोटी उम्र में ऐसा प्रदर्शन करना अपने आप में बड़ी बात है.
वीडियो में दिखाई देता है कि कार और जमीन के बीच काफी कम जगह है. ऐसे में किसी भी छोटी सी गलती से संतुलन बिगड़ सकता था. लेकिन बच्ची ने बेहद कंट्रोल और प्रैक्टिस के साथ इस पूरे स्टंट को पूरा किया. उसके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देता है. वह पूरी एकाग्रता के साथ अपना प्रदर्शन करती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी स्किल देखकर हैरान रह गए. वीडियो में बच्ची के साथ एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, जो उसका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं. कई लोग उन्हें बच्ची का पिता बता रहे हैं. प्रदर्शन खत्म होने के बाद बच्ची को मिल रही तारीफ और खुशी भी वीडियो में साफ दिखाई देती है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे @rakesh-sao-raipur नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोगों ने बच्ची के टैलेंट की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा कि ये तो असली खतरों के खिलाड़ी है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार बैलेंस कमाल है. मेहनत और लगन साफ दिखाई दे रही है. कई लोगों ने बच्ची को भविष्य का चैंपियन बताया और कहा कि अगर उसे सही ट्रेनिंग और सपोर्ट मिला तो वह आगे जाकर बड़ा नाम बना सकती है.
लिम्बो स्केटिंग आसान खेल नहीं है. इसमें शरीर का बैलेंस, लचीलापन और लंबे समय तक प्रैक्टिस की जरूरत होती है. छोटी सी गलती भी प्रदर्शन खराब कर सकती है. ऐसे में 7 साल की उम्र में बच्ची का इतना शानदार प्रदर्शन दिखाता है कि उसने इसके लिए काफी मेहनत की होगी. उसके आत्मविश्वास और कंट्रोल ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है.
इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बच्चों में छिपी प्रतिभा को अगर सही मौका और प्रोत्साहन मिले तो वे बड़े काम कर सकते हैं. कई बार छोटी उम्र के बच्चे ऐसे कारनामे कर देते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया भी हैरान रह जाती है.
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