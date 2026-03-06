Advertisement
trendingNow13131919
Hindi Newsजरा हटकेहमसफर हो तो ऐसा... दादा ने वाइफ को जगाने के लिए गाया ये रोमांटिक सॉन्ग, दिलों को छू रहा वीडियो

हमसफर हो तो ऐसा... दादा ने वाइफ को जगाने के लिए गाया ये रोमांटिक सॉन्ग, दिलों को छू रहा वीडियो

Elderly Couple Video Viral: बुजुर्ग कपल का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें करीब 70 साल के बुजुर्ग गाना गाकर अपनी पत्नी को उठा रहे हैं. ये खूबसूरत जोड़ी लोगों का दिलों को जीत रही है. आप भी देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हमसफर हो तो ऐसा... दादा ने वाइफ को जगाने के लिए गाया ये रोमांटिक सॉन्ग, दिलों को छू रहा वीडियो

Viral Video: आजकल के ब्रेकअप और पैचअप वाले दौर में कोई बुजुर्ग कपल दिख जाए तो लोगों की आंखें भर आती हैं. खासतौर से Gen-Z के लिए तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई इतने लंबे समय तक एक पार्टनर के साथ कैसे रह रहा है. ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है. इन दिनों जिस बुजुर्ग कपल का वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें देखा जा सकता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती. शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए. सच्चे जीवन साथी का दिल हमेशा जवां रहता है. वीडियो में एक बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से गाना गाकर जगा रहा है. ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है. लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि शादी के इतने सालों बाद भी दादा-दादी के बीच कितना प्रेम है.

जवानी में तो कई लोग हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सच्चा जीवन साथी वहीं जो बुढ़ापे में सहारा बने और जीवन के अंतिम क्षण तक साथ दें. हिंदू धर्म में तो विवाह के दौरान 7 जन्मों तक साथ निभाने के वचन लिए जाते हैं. आज के दौर में जहां अदालतों में तलाक की फाइलों के बंडल मोटे होते जा रहे हैं. उस दौर में यदि कोई 70 साल का बुजुर्ग अपनी वाइफ को गाना गाकर नींद से जगाए. तो ये पल काफी खास और दिल को छू लेने वाला बन जाता है. इससे ये भी साबित होता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है और सच्चे आशिक हमेशा जवां रहते हैं.

यह भी पढ़ें: दादी के मुंह से जबड़ा उखाड़ लाई पोती! डेंटिस्ट बनी मासूम के साथ हो गया क्यूट प्रैंक

Add Zee News as a Preferred Source

 

कौन-सा गाना गा रहे हैं दादा?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी आराम से सो रही हैं और दादा उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान दादी की कमर थपथपाते हुए दादा 1975 की फिल्म धर्मात्मा (Dharmatma) का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग 'क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो' गा रहे हैं. चलिए आप भी देखिए ये खूबसूरत वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @_theycallmeyash नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 82 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स ने वीडियो की जमकर तारीफ की. यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट सेंड किए हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने लिखा, 'इस रील को देसी पेरेंट्स को भेजो ताकि उनको पता चले कि इतने प्यार से भी उठाया जा सकता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Heartwarming VideoElderly couple

Trending news

Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट