हमसफर हो तो ऐसा... दादा ने वाइफ को जगाने के लिए गाया ये रोमांटिक सॉन्ग, दिलों को छू रहा वीडियो

Viral Video: आजकल के ब्रेकअप और पैचअप वाले दौर में कोई बुजुर्ग कपल दिख जाए तो लोगों की आंखें भर आती हैं. खासतौर से Gen-Z के लिए तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई इतने लंबे समय तक एक पार्टनर के साथ कैसे रह रहा है. ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है. इन दिनों जिस बुजुर्ग कपल का वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें देखा जा सकता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती. शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए. सच्चे जीवन साथी का दिल हमेशा जवां रहता है. वीडियो में एक बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से गाना गाकर जगा रहा है. ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है. लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि शादी के इतने सालों बाद भी दादा-दादी के बीच कितना प्रेम है.

जवानी में तो कई लोग हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सच्चा जीवन साथी वहीं जो बुढ़ापे में सहारा बने और जीवन के अंतिम क्षण तक साथ दें. हिंदू धर्म में तो विवाह के दौरान 7 जन्मों तक साथ निभाने के वचन लिए जाते हैं. आज के दौर में जहां अदालतों में तलाक की फाइलों के बंडल मोटे होते जा रहे हैं. उस दौर में यदि कोई 70 साल का बुजुर्ग अपनी वाइफ को गाना गाकर नींद से जगाए. तो ये पल काफी खास और दिल को छू लेने वाला बन जाता है. इससे ये भी साबित होता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है और सच्चे आशिक हमेशा जवां रहते हैं.

यह भी पढ़ें: दादी के मुंह से जबड़ा उखाड़ लाई पोती! डेंटिस्ट बनी मासूम के साथ हो गया क्यूट प्रैंक

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-सा गाना गा रहे हैं दादा?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी आराम से सो रही हैं और दादा उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान दादी की कमर थपथपाते हुए दादा 1975 की फिल्म धर्मात्मा (Dharmatma) का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग 'क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो' गा रहे हैं. चलिए आप भी देखिए ये खूबसूरत वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @_theycallmeyash नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 82 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स ने वीडियो की जमकर तारीफ की. यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट सेंड किए हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने लिखा, 'इस रील को देसी पेरेंट्स को भेजो ताकि उनको पता चले कि इतने प्यार से भी उठाया जा सकता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.