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फ्लाइट में 70 साल की महिला को आया हार्ट अटैक, अनाउंसमेंट होते ही खड़े हो गए 15 कार्डियोलॉजिस्ट; बच गई जान

अमेरिका में 70 साल की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी. बेटी की शादी में शामिल होने के लिए फ्लाइट से सफर कर रही महिला को अचानक हार्ट अटैक आ गया. फ्लाइट अटेंडेंट ने मदद के लिए कार्डियोलॉजिस्ट की तलाश की तो एक-दो नहीं, बल्कि 15 डॉक्टर अपनी सीटों से खड़े हो गए. इसमें सबके सब कार्डियोलॉजिस्ट थे और महिला की जान बच गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 20, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:33 PM IST
फ्लाइट में 70 साल की महिला को आया हार्ट अटैक, अनाउंसमेंट होते ही खड़े हो गए 15 कार्डियोलॉजिस्ट; बच गई जान
Image Credit: अमेरिका फ्लाइट हार्ट अटैक मामला! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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