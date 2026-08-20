/फ्लाइट में 70 साल की महिला को आया हार्ट अटैक, अनाउंसमेंट होते ही खड़े हो गए 15 कार्डियोलॉजिस्ट; बच गई जान

कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता. कभी-कभी मुश्किल घड़ी में ऐसा संयोग बन जाता है, जिसकी उम्मीद शायद कोई सपने में भी न करे. 70 साल की डोरोथी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. वह अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद खुश थीं. वह शादी में शामिल होने के लिए उत्तरी कैरोलिना से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में सवार हुई थीं. सफर सामान्य तरीके से चल रहा था और उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल सामने आने वाला है.
फ्लाइट के दौरान अचानक डोरोथी के सीने में तेज दर्द होने लगा. देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ीं. प्लेन में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचीं. हालात गंभीर नजर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने फ्लाइट में मेडिकल मदद के लिए अनाउंसमेंट किया.
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्रियों से पूछा कि क्या प्लेन में कोई डॉक्टर या खास तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है. आम तौर पर ऐसे मौके पर एक डॉक्टर मिल जाए तो भी बड़ी राहत मानी जाती है. लेकिन इस बार जो हुआ, उसने फ्लाइट अटेंडेंट को भी हैरान कर दिया. अनाउंसमेंट होते ही एक साथ करीब 15 लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए. जब पता चला कि ये सभी डॉक्टर हैं और खास बात यह है कि सभी कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर हैं, तो प्लेन में मौजूद लोगों के लिए यह किसी फिल्मी कहानी जैसा पल बन गया.
दरअसल, ये सभी कार्डियोलॉजिस्ट न्यूयॉर्क में होने वाली एक नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे. यानी जिस फ्लाइट में डोरोथी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, उसी विमान में संयोग से हृदय रोग विशेषज्ञों का एक पूरा ग्रुप मौजूद था. डॉक्टरों ने समय गंवाए बिना डोरोथी की जांच शुरू कर दी. उन्होंने उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर चेक किया. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत काफी गंभीर थी और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर गया था. ऐसे समय में कुछ मिनट की देरी भी मरीज के लिए भारी पड़ सकती है. इसलिए प्लेन के अंदर ही डॉक्टरों ने तुरंत जरूरी मेडिकल मदद शुरू कर दी.
फ्लाइट में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल किट का इस्तेमाल किया गया. डॉक्टरों ने डोरोथी को ऑक्सीजन दी और जरूरी जीवन रक्षक दवाएं दीं. उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही थी. डॉक्टरों को समझ आ गया था कि सिर्फ विमान में प्राथमिक इलाज से काम नहीं चलेगा. डोरोथी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी था. इसके बाद डॉक्टरों ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क किया और विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की सलाह दी.
हालात की गंभीरता को देखते हुए फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया. एयरपोर्ट पर पहले से ही एंबुलेंस और मेडिकल टीम को तैयार रखा गया था, जिससे प्लेन के उतरते ही डोरोथी को अस्पताल पहुंचाया जा सके. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेन के लैंड करते ही मेडिकल टीम ने डोरोथी को संभाला और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया. फ्लाइट में मौजूद डॉक्टरों की तुरंत मदद, सही समय पर इमरजेंसी लैंडिंग और अस्पताल में इलाज ने मिलकर उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.
डोरोथी को अस्पताल में कुछ दिन निगरानी में रखा गया. इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वह ठीक होकर अस्पताल से बाहर आईं. सबसे भावुक बात यह रही कि जिस सफर पर वह अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए निकली थीं, उसे वह पूरा कर पाईं. अपनी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एक समय ऐसा लगा था कि शायद वह अपनी बेटी की शादी देख भी नहीं पाएंगी. लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी.
हार्ट अटैक के उस डरावने पल को याद करते हुए डोरोथी ने कहा कि उन्हें लगा था कि मौत उनके बेहद करीब है. उन्हें डर था कि शायद वह अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगी. लेकिन उसी वक्त फ्लाइट में 15 कार्डियोलॉजिस्ट का मौजूद होना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था. अगर उस समय विमान में डॉक्टरों की इतनी बड़ी टीम मौजूद नहीं होती, तो हालात कितने गंभीर हो सकते थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है.
इस पूरी घटना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि डोरोथी ने जब फ्लाइट की टिकट बुक की होगी, तब उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उसी प्लेन में देश के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का ग्रुप भी सफर करेगा. उधर डॉक्टर भी यह सोचकर विमान में नहीं बैठे थे कि उन्हें रास्ते में किसी मरीज का इलाज करना पड़ेगा. लेकिन अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी ने सबको एक साथ खड़ा कर दिया. एक महिला अपनी बेटी की शादी में जाने के लिए निकली थी, रास्ते में जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गई, और उसी प्लेन में मौजूद 15 कार्डियोलॉजिस्ट उसके लिए उम्मीद बन गए. शायद यही वजह है कि डोरोथी इस घटना को भगवान का चमत्कार मानती हैं.