कुरान की 700 साल पुरानी किताब 1.5 इंच के डिब्बे में! आग में भी नहीं जलती, जानें भारत में कहां मिली

Quran In Tamil Nadu: तमिलनाडु के मायिलादुथुरई के पास स्थित नीडूर गांव में एक बेहद खास विरासत को सात पीढ़ियों से संभालकर रखा गया है. अमीनुल्लाह के परिवार के पास मौजूद यह छोटा सा कुरान और उसका धातु का बॉक्स अब वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय बन चुका है. यह सिर्फ धार्मिक धरोहर नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक बड़ा रहस्य बन गया है.

इतना छोटा कुरान आखिर कितना खास है?

इस कुरान को एक बेहद छोटे मेटल बॉक्स में रखा गया है, जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 इंच और लंबाई 1.75 इंच है. इतने छोटे आकार के बावजूद इसमें 6,676 आयतें सिर्फ 19 पन्नों में बेहद बारीक अरबी लिखावट में दर्ज हैं. यह माइक्रो-कैलिग्राफी का अद्भुत उदाहरण है, जो उस दौर की कला और तकनीकी कौशल को दर्शाता है. शुरुआती जांच में इसे 17वीं सदी का माना गया था, लेकिन अब नए शोध बताते हैं कि यह 14वीं सदी का हो सकता है. यानी यह करीब 700 साल पुराना है. इस खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को एक साथ चौंका दिया है, क्योंकि इतनी पुरानी वस्तु में इतनी उन्नत तकनीक मिलना बेहद दुर्लभ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में आधी रात तड़प रहा था बच्चा, रेलवे TTE ने मिनटों में कैसे बुला लिया डॉक्टर? हर कोई जान लें वरना...

वैज्ञानिकों ने इसमें क्या चौंकाने वाला पाया?

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों में इसकी जांच की गई. शोध में पता चला कि यह बॉक्स 78 अलग-अलग धातुओं से बना है, जिनमें 32 कम मात्रा में और 46 ज्यादा मात्रा में शामिल हैं. यह जटिल मिश्रण आधुनिक स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्रियों से भी ज्यादा उन्नत माना जा रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह बॉक्स 2600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने में सक्षम है. परीक्षण में यह 2500°C तक की गर्मी में भी बिना पिघले सुरक्षित रहा. इतना ही नहीं, इसमें यूरेनियम, थोरियम और कोबाल्ट जैसे तत्व स्थिर रूप में पाए गए हैं, जिससे यह जंग लगने से भी बचा हुआ है. सदियों बीतने के बाद भी यह लगभग वैसा ही है.

यह भी पढ़ें: ​94 लाख खर्च कर 'पत्थर' बन गया चेहरा! 36 की उम्र में भी 20 की दिखती है ये महिला, पर सच डरा देगा

क्या यह खोज भविष्य की टेक्नोलॉजी बदल सकती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बॉक्स में इस्तेमाल तकनीक भविष्य में हल्के और अधिक टिकाऊ स्पेसक्राफ्ट बनाने में मदद कर सकती है. खास बात यह है कि इसमें ‘निकेल प्लेटिंग’ तकनीक का उपयोग 14वीं सदी में ही हो चुका था, जबकि इसे बाद की सदियों की खोज माना जाता है. यह खोज न सिर्फ इतिहास को चुनौती देती है, बल्कि आने वाले वैज्ञानिक शोध के लिए नए रास्ते भी खोलती है.