71 साल की बुजुर्ग महिला को कबूतरों को दाना खिलाना पड़ा भारी; कोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Hindi Newsजरा हटके71 साल की बुजुर्ग महिला को कबूतरों को दाना खिलाना पड़ा भारी; कोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

71 वर्षीय भारतीय मूल की महिला शमुगमनाथन शमला पर कबूतरों को खाना खिलाने के आरोप में 3,200 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 2.27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. अदालत ने बताया कि महिला ने छह महीने के भीतर नौ बार यह काम किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:35 PM IST
कई लोगों के लिए पक्षियों को दाना डालना इंसानियत और दया का प्रतीक होता है. सुबह-शाम कबूतरों को खाना देना उन्हें सुकून देता है और लगता है जैसे कोई नेक काम कर रहे हों. लेकिन जब यही आदत नियमों के खिलाफ चली जाए, तो परेशानी खड़ी हो जाती है. एक ऐसी ही बुज़ुर्ग महिला की कहानी इन दिनों चर्चा में है, जहां बार-बार चेतावनी और जुर्माने के बावजूद कबूतरों को खाना खिलाना भारी पड़ गया. मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई क्या यह मासूम दया थी या कानून की खुली अवहेलना? अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया कि नियम उम्र देखकर नहीं बदले जाते.

बार-बार नियम तोड़ने की आदत

71 वर्षीय भारतीय मूल की महिला शमुगमनाथन शमला पर कबूतरों को खाना खिलाने के आरोप में 3,200 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 2.27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. अदालत ने बताया कि महिला ने छह महीने के भीतर नौ बार यह काम किया. उसने चार आरोपों को स्वीकार किया, जबकि पांच अन्य मामलों को सजा तय करते समय ध्यान में रखा गया. यह सामने आया कि वह पहले भी जंगली पक्षियों को खाना खिलाने के लिए दोषी ठहराई जा चुकी थी और तब उसने दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था. इसके बावजूद कुछ ही समय बाद उसने फिर वही गलती दोहराई, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया.

अभियोजन पक्ष का सख्त रुख

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने महिला को “रिपीट ऑफेंडर” बताया. सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने कानून के प्रति लगातार लापरवाही दिखाई है. पहले उस पर 1,200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया था और तब भी उसे समझाया गया था. इसके अलावा, उस पर कबूतर पकड़ने से जुड़े सरकारी अभियान में बाधा डालने का आरोप भी लगा था. अदालत को बताया गया कि महिला जानती थी कि यह काम गैरकानूनी है, फिर भी उसने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कबूतरों को खाना खिलाना जारी रखा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ऐसे मामलों में सख्त आर्थिक सजा ही रोकथाम का असरदार तरीका है.

अदालत का फैसला और महिला की दलील

सुनवाई के दौरान महिला बिना वकील के पेश हुई. उसने अदालत से 1,000 से 2,000 सिंगापुर डॉलर के बीच जुर्माना लगाने की अपील की और बताया कि वह बेरोज़गार है तथा उसके पास मेडिकल बीमा भी नहीं है. उसने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वह सामुदायिक सेवा करके जुर्माने की भरपाई कर देगी. हालांकि अदालत ने उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए भी साफ कहा कि केवल “मायने रखने वाला आर्थिक दंड” ही ऐसे मामलों में सबक सिखा सकता है. अंततः जुर्माना तय होने पर महिला ने तुरंत भुगतान करने की सहमति दे दी. कानून के तहत, ऐसे प्रत्येक अपराध पर 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता था, लेकिन अदालत ने सभी तथ्यों को देखते हुए सजा तय की.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Singapore Wildlife Actfeeding pigeons Singapore

