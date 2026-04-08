725 रुपये में ये क्या मंगा लिया? शख्स ने मंगाई ऐसा अजीबोगरीब डिश; जिसे देख भौचक्के रह गए लोग

क्या आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड पर लिखा फैंसी और अंग्रेजी नाम देखकर कर तुरन्त ऑर्डर कर अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं और मेन्यू में फैंसी नाम देखकर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. मुंबई के एक रेस्टोरेंट में एक शख्स ने बड़े उत्साह के साथ ‘शेफ्स किस’ नाम की डिश ऑर्डर किया. जिसका कीमत करीब 725 रुपये थी. उसे उम्मीद थी कि प्लेट में कुछ स्वादिष्ट और शानदार आएगा, लेकिन जैसे ही प्लेट सामने आई, उसकी आँखें फटी रह गईं. यह डिश किसी साधारण मिठाई जैसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब और मजेदार सरप्राइज थी जिसने सबको चौंका दिया.

डिश में क्या था?

दरअसल, ‘शेफ्स किस’ शब्द आमतौर पर तारीफ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट ने इसे सच में एक डिश बना दिया. प्लेट में रखे गए गुलाबी होंठ बिल्कुल असली इंसानी होंठों जैसे दिख रहे थे. यह खास तरह की डेजर्ट थी, जो रेड बेरी सोरबेट और चॉकलेट से तैयार की गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स मेन्यू देख रहा था और जैसे ही वेटर ने प्लेट रखी, माहौल बदल गया. यह डिश न केवल स्वादिष्ट थी, बल्कि देख कर ही सबको हैरानी हो गई.

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लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी?

इस नजारे को देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वीडियो में शख्स खुद भी ठहाके लगाते हुए डिश के साथ मजेदार पोज देता नजर आया. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने जमकर मजेदार टिप्पणियां कीं. कोई कह रहा था, “शेफ कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया!”, तो कोई मजाक में पूछ रहा था, “इसे खाने के बाद घर कैसे जाओगे?”. इस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि लोग अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि अनोखा एक्सपीरियंस और सरप्राइज फैक्टर चाहते हैं.

फूड ट्रेंड्स क्या दिखा रहे हैं?

आजकल रेस्टोरेंट्स साधारण खाने से हटकर नए और अजीबोगरीब ट्रेंड्स ला रहे हैं. ‘शेफ्स किस’ जैसी डिश इसका एक उदाहरण है. लोग अब जल्दी बोर हो जाते हैं और अलग नाम, अनोखी शेप और मजेदार प्रेजेंटेशन उन्हें आकर्षित करते हैं. हालांकि, कुछ लोग इस तरह के डिज़ाइन को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं. फिर भी, यह डिश बताती है कि फूड में अब केवल स्वाद नहीं, बल्कि मजा, सरप्राइज और सोशल मीडिया के लिए वायरल होने वाला फैक्टर भी जरूरी हो गया है.