73 की उम्र में आसमान से इश्क; दादी की पैराग्लाइडिंग देख लोग बोले- ये है असली जिंदादिली

कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो, तो आसमान की ऊंचाइयां भी कम पड़ जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे. हिमाचल प्रदेश के बीर-बिलिंग की हसीन वादियों में एक 73 साल की बुजुर्ग महिला (दादी) ने जो कर दिखाया, वह अच्छे-अच्छे युवाओं के बस की बात नहीं है. जब लोग इस उम्र में आराम की सोचते हैं, तब इन दादी मां ने पैराग्लाइडिंग करते हुए हवा से बातें करने का फैसला किया. जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ते हुए उनके चेहरे की शांति और मुस्कान ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. क्या आप सोच सकते हैं कि एक दादी इतनी बेखौफ होकर बादलों के बीच सैर कर सकती हैं?

बीर-बिलिंग में दादी का धमाका

हिमाचल प्रदेश का बीर-बिलिंग अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन हाल ही में यहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला. इंस्टाग्राम पर पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर अरुण सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसमें 73 साल की एक बुजुर्ग महिला पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में जब इंस्ट्रक्टर उनसे उनकी उम्र और अनुभव के बारे में पूछता है, तो दादी का जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. उड़ान भरने से पहले उनके चेहरे पर डर का नामो-निशान तक नहीं था. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और लोग दादी की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

क्या दादी पहले भी कर चुकी हैं एडवेंचर?

जब इंस्ट्रक्टर अरुण सिंह ने दादी से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत और गर्मजोशी से जवाब दिया, "बहुत अच्छा लग रहा है, यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव है." दिलचस्प बात यह है कि यह दादी के लिए कोई पहली बार नहीं था. उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि वे पहले भी उत्तराखंड के मसूरी में इस तरह के साहसिक खेल का आनंद ले चुकी हैं. यह जानकर इंस्ट्रक्टर भी दंग रह गया कि दादी पहले से ही एडवेंचर की शौकीन रही हैं. हवा में उड़ते हुए उनके संयम और आत्मविश्वास ने साबित कर दिया कि असली ताकत उम्र में नहीं, बल्कि मन की इच्छाशक्ति में होती है.

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सोशल मीडिया पर 'रॉकस्टार' बनीं दादी

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, "दादी रॉक्स, दुनिया शॉक्स! मजाक से हटकर, उनके इस संयम और हिम्मत के लिए दिल से सम्मान." वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं और अपने सपनों को कभी न छोड़ें!" कई लोगों ने उन्हें 'सुपर एनर्जेटिक लेडी' और 'क्वीन साइज लाइफ' जीने वाली महिला बताया. लोग इस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी दादी बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि उन्होंने हर पल का लुत्फ उठाया. यह वीडियो अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो उम्र के डर से अपने शौक मार देते हैं.

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