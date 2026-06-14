73-Year-Old Woman Skydiving Viral Video: आज के समय में जहां ज्यादातर लोग बढ़ती उम्र के साथ अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं इस महिला ने हर सोच को बदलकर रख दिया है. 73 साल की उम्र में पहली बार स्काईडाइविंग कर उन्होंने दिखा दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है. यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक मां की छोटी सी ख्वाहिश थी जिसे उनकी बेटी ने पूरा कर दिया. वीडियो में मां-बेटी का यह खूबसूरत पल लोगों के दिल को छू रहा है.