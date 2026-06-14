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73 की उम्र में 15,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग! बेटी ने पूरा किया मां का बरसों पुराना सपना, देखें Video

73-Year-Old Woman Skydiving Viral Video: सोशल मीडिया पर 73 साल की एक महिला का स्काईडाइविंग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बेटी के सरप्राइज गिफ्ट से उन्होंने पहली बार आसमान में छलांग लगाई और साबित कर दिया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, बस हौसला होना चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:44 AM IST
73 की उम्र में 15,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग! बेटी ने पूरा किया मां का बरसों पुराना सपना, देखें Video
Image Credit: Image credit: instagram/@ nofussfitness_rup

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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