73-Year-Old Woman Skydiving Viral Video: आज के समय में जहां ज्यादातर लोग बढ़ती उम्र के साथ अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं इस महिला ने हर सोच को बदलकर रख दिया है. 73 साल की उम्र में पहली बार स्काईडाइविंग कर उन्होंने दिखा दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है. यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक मां की छोटी सी ख्वाहिश थी जिसे उनकी बेटी ने पूरा कर दिया. वीडियो में मां-बेटी का यह खूबसूरत पल लोगों के दिल को छू रहा है.
यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम यूजर रूपाली जनबंधु ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि '73 साल की उम्र में भी उड़ने के लिए फिट'. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपनी बेटी के साथ एक स्काईडाइविंग वीडियो देख रही होती हैं. जैसे-जैसे वह वीडियो देखती हैं, उनके अंदर भी इसे करने की इच्छा जाग जाती है. वह उत्साहित होकर अपनी बेटी से कहती हैं कि क्या वह भी कभी स्काईडाइविंग कर सकती हैं. मां की यह बात बेटी के दिल को छू जाती है और वह तुरंत तय कर लेती है कि वह अपनी मां का यह सपना पूरा करेगी.
इसके बाद वीडियो में महिला को स्काईडाइविंग के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है. उन्होंने सेफ्टी हार्नेस और सभी जरूरी इक्विपमेंट्स पहन रखे होते हैं. एक्सपर्ट्स की मदद से उन्हें फ्लाइट तक ले जाया जाता है. इस दौरान उनके चेहरे पर हल्की घबराहट और साथ ही उत्साह दोनों साफ नजर आते हैं. जैसे-जैसे प्लेन ऊंचाई पर पहुंचता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वह इस अनोखे अनुभव के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं.
इसके बाद जो नजारा सामने आता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. 73 साल की उम्र में महिला खुले आसमान में छलांग लगाती हैं और स्काईडाइविंग का रोमांच महसूस करती हैं. हवा में उड़ते समय उनके चेहरे पर खुशी और आजादी साफ झलकती है. यह पल उनके लिए सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि लंबे समय से देखा गया सपना था. सेफ लैंडिंग के बाद उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है, वह उनकी जीत और आत्मविश्वास की कहानी खुद बयां कर देती है.
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. हजारों यूजर्स ने इस पर कमेंट कर महिला की हिम्मत और बेटी के प्यार की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि हर बच्चे को अपने माता-पिता के सपने पूरे करने चाहिए, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए जी है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि यह वीडियो देखकर आंखें नम हो गईं, इतनी उम्र में इतना बड़ा साहस प्रेरणादायक है. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो उन्हें अपने अधूरे सपनों को फिर से जीने की प्रेरणा दे रहा है.
इस पूरी कहानी में बेटी की भूमिका को लोग खूब सराह रहे हैं. लोगों का कहना है कि असली प्यार वही है जो अपने माता-पिता की छोटी-छोटी इच्छाओं को भी समझे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करे. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे बच्चे ही माता-पिता की जिंदगी को और खूबसूरत बना देते हैं.
यह वीडियो सिर्फ एक स्काईडाइविंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संदेश भी देता है. यह बताता है कि उम्र कभी भी सपनों की दीवार नहीं बन सकती. 73 साल की इस महिला ने साबित कर दिया कि अगर मन में इच्छा और दिल में हिम्मत हो तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर नई शुरुआत की जा सकती है. उनकी यह कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो यह सोचते हैं कि अब कुछ नया करने का समय निकल चुका है.
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