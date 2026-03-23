कहीं सोने के मिलते हैं पैसे तो कहीं रोने पर मिलती है मोटी रकम, ये हैं दुनिया की 8 अजीब नौकरियां जो कर देंगी मालामाल

Top 8 weirdest jobs: क्या आप भी सुबह अलार्म बजते ही ऑफिस जाने के नाम से कतराते हैं? क्या आप ऐसी नौकरी का सपना देखते हैं जिसमें बॉस की डांट न हो और काम के नाम पर बस आराम हो? तो जनाब, अपना बोरिया-बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि दुनिया के कोने-कोने में ऐसी नौकरियां मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा. यहां मेहनत पसीना बहाने में नहीं, बल्कि सुकून से सोने, लाइन में लगने या दूसरों का दुख सुनने में है. इन कामों के लिए कंपनियां आपको इतनी मोटी सैलरी देती हैं कि आप अपनी मौजूदा '9-टू-5' वाली डेस्क जॉब भूल जाएंगे. आइए, रूबरू होते हैं दुनिया के इन सबसे दिलचस्प और अनोखे पेशों से.

प्रोफेशनल स्लीपर: सोकर कमाएं लाखों रुपये

अगर आपको सोना पसंद है, तो यह आपके लिए 'ड्रीम जॉब' है. फिनलैंड के होटलों से लेकर नासा (NASA) जैसे बड़े संस्थानों तक में 'प्रोफेशनल स्लीपर' की मांग रहती है. इनका मुख्य काम अलग-अलग बिस्तरों पर सोकर उनके आराम (Comfort) का रिव्यू देना होता है. होटल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके ग्राहकों को बेहतरीन नींद मिले, इसलिए वे इन विशेषज्ञों को सिर्फ सोने और अपना अनुभव बताने के लिए मोटी रकम देते हैं.

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चीफ लिसनिंग ऑफिसर: बस दूसरों की बातें सुनें

आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं. कई बड़ी कंपनियां अब 'चीफ लिसनिंग ऑफिसर' नियुक्त कर रही हैं. इनका काम ग्राहकों की शिकायतों, फीडबैक और ब्रांड के बारे में लोगों की बातों को ध्यान से सुनना होता है. इसमें शारीरिक मेहनत शून्य है, बस आपको धैर्य के साथ दूसरों के विचार सुनने होते हैं और इसके बदले आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल वाली सैलरी मिलती है.

प्रोफेशनल मोर्नर: किराए पर लीजिए 'रुदाली'

सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रोने के भी पैसे मिलते हैं. चीन, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में 'प्रोफेशनल मोर्नर' का चलन काफी पुराना है. ये लोग किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और शोक का माहौल बनाने के लिए पेशेवर तरीके से रोते हैं. मांग के अनुसार ये लोग घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं. दुख जताना यहां एक बाकायदा बिजनेस मॉडल बन चुका है.

'प्रो-क्यूअर' जॉब: लाइन में लगने का पेशा

ऐप्पल के नए आईफोन की लॉन्चिंग हो या 'ब्लैक फ्राइडे' की सेल, लंबी लाइनों में खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं. यहीं काम आते हैं 'प्रोफेशनल लाइन स्टैंडर्स'. ये लोग आपकी जगह घंटों लाइन में खड़े रहते हैं ताकि आपको आपका मनपसंद सामान बिना मेहनत के मिल जाए. इस काम के लिए वे प्रतिदिन के हिसाब से अच्छी खासी फीस वसूलते हैं और कई लोग इसे फुल-टाइम करियर बना चुके हैं.

पांडा फ्लफर: शर्मीले पांडा का मूड बनाना

चीन में पांडा को बचाने के लिए एक बेहद अनोखी नौकरी दी जाती है, जिसे 'पांडा फ्लफर' कहते हैं. चूंकि पांडा बहुत शर्मीले होते हैं और उन्हें प्रजनन में दिक्कत आती है, इसलिए ये फ्लफर पंखों और अन्य तरीकों से उनका मूड बनाने का प्रयास करते हैं. यह काम बेहद सावधानी और संवेदनशीलता वाला होता है. जानवरों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए यह दुनिया की सबसे प्यारी और आसान नौकरियों में से एक है.

गोल्फ-बॉल डाइवर: पानी से गेंदें निकालने का काम

गोल्फ के मैदान में जब खिलाड़ी शॉट मारते हैं, तो अक्सर गेंदें पास के तालाब या झील में गिर जाती हैं. इन कीमती गेंदों को बेकार होने से बचाने के लिए 'गोल्फ-बॉल डाइवर्स' को रखा जाता है. इनका काम बस पानी में गोता लगाकर उन गेंदों को इकट्ठा करना और वापस लाना होता है. गोल्फ कोर्स इन डाइवर्स को अच्छा भुगतान करते हैं क्योंकि इससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है.

टेडी-बियर रिपेयर टेक्नीशियन: खिलौनों के 'सर्जन'

बड़ों और बच्चों के पसंदीदा टेडी बियर जब फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय 'टेडी-बियर रिपेयर टेक्नीशियन' के पास ले जाया जाता है. कई बड़े खिलौना स्टोर्स इन 'सर्जनों' को हायर करते हैं जो फटे हुए टेडी की सिलाई करते हैं और उनकी आंखें या पार्ट्स दोबारा लगाते हैं. यह काम जितना रचनात्मक है, उतना ही सुकून भरा भी, और इसके लिए अच्छी सैलरी भी दी जाती है.

प्रोफेशनल कार वॉचर: कार की सुरक्षा की गारंटी

भीड़भाड़ वाले शहरों में पार्किंग की समस्या आम है. 'प्रोफेशनल कार वॉचर' का काम सिर्फ इतना होता है कि वे आपकी खड़ी कार की निगरानी करें. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कार सही जगह खड़ी रहे और उसे कोई नुकसान न पहुंचे. लोग अपनी महंगी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए इन वॉचर्स पर भरोसा करते हैं और उन्हें इस छोटे से काम के लिए बढ़िया पैसे देते हैं. यह जॉब सुरक्षा और सादगी का अनोखा मेल है.