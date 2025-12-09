Advertisement
8 साल के बच्चे ने लड़कियों को खुश करने के लिए किया ऐसा कांड, सुन परिवार की उड़ गई नींद

8 साल के बच्चे ने दोस्ती के लिए अपनी मां की सोने की चेन काटकर क्लास की लड़कियों को गिफ्ट दे दी. CCTV से सच सामने आया. बच्चा बोला कि उसे पता ही नहीं था कि वो असली सोना है. घटना पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:21 PM IST
8 साल के बच्चे ने लड़कियों को खुश करने के लिए किया ऐसा कांड, सुन परिवार की उड़ गई नींद

बचपन की दुनिया बड़ी अलग होती है. जहां न कोई लालच होता है, न कोई चालाकी, बस भावनाएं होती हैं और दोस्ती को खास बनाने की चाह. चीन से सामने आई यह कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है. एक 8 साल के बच्चे ने अपनी छोटी-सी दोस्ती को खास बनाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया कि मां-बाप का रंग उड़ गया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. असली रहस्य ये नहीं कि उसने क्या किया...हैरानी ये है कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो कितना बड़ा काम कर गया है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक घटना शान्दोंग प्रांत की है. एक दिन बच्चे की मां ने नोटिस किया कि उनकी शादी की सोने की चेन गायब है. पहले लगा कहीं रखकर भूल गई होंगी, लेकिन शक तब गहरा गया जब बड़ी बेटी ने बताया कि क्लास में एक लड़की कह रही थी. “उसने मुझे सोने का टुकड़ा गिफ्ट किया है.” बस यहीं कहानी में ट्विस्ट आया. परिवार को समझ नहीं आया कि इतना कीमती गिफ्ट एक बच्चा कहां से ला सकता है.

CCTV में कैद हुआ घटना

घर वालों ने CCTV फुटेज निकाला तो सच सामने था. वीडियो में बच्चा चोरी-छिपे अलमारी से चेन निकाल रहा था. फिर एक हाथ में प्लायर, दूसरे में लाइटर लेकर चेन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश करता दिखा. जब औज़ार काम नहीं आए तो उसने दांतों से भी चेन काटने की कोशिश की. यह सब इसलिए कि वह अपने दोस्तों को "कीमती गिफ्ट" दे सके. बच्चा समझ ही नहीं पाया कि यह असली सोना है और उसकी कितनी कीमत है.

 बच्चे ने कहा- मुझे नहीं पता था कि ये सोना है

जब मां ने पूछा, “पता है सोना कितना महंगा होता है?” तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, “नहीं.” उसे याद भी नहीं था कि उसने कितने टुकड़े दिए और कितने खो गए. आखिर में एक छोटा सा हिस्सा ही मिल पाया. इस कहानी पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. कुछ ने कहा बच्चे को क़ीमती चीज़ों की समझ सिखानी चाहिए, तो कुछ ने मजाक में लिखा, “शायद भविष्य में वही लड़की आपकी बहू बने!” विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे भावनाओं में गिफ्ट देते हैं, कीमत नहीं समझते, इसलिए उन्हें धीरे-धीरे समझाना जरूरी है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Child strange giftCut mother necklace for friendshipChild viral story in China

