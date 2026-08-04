/पापा का सपना पूरा करना था... बेटे ने 80 साल की उम्र में पिता को दिखाया समुद्र, वायरल हुआ दिल छू लेने वाला वीडियो

कई बार जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो उम्र, पैसे और सुविधाओं से नहीं, बल्कि भावनाओं से खास बन जाते हैं. ऐसा ही एक खूबसूरत पल इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपने 80 साल के पिता को पहली बार समुद्र दिखाया.
यह वीडियो ओडिशा के कोणार्क स्थित चंद्रभागा बीच का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग पिता पहली बार समुद्र के सामने खड़े हैं. सामने दूर तक फैला पानी, उठती लहरें और समुद्र की विशालता देखकर वह कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं. उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के जो भाव दिखाई देते हैं, वह इस पूरे पल को बेहद खास बना देते हैं. बेटे ने इस यादगार अनुभव को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद हजारों लोग इस भावुक पल से जुड़ गए.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर श्रीकांत नाम के शख्स ने शेयर किया है. वह @bhukkhad_musafir नाम के अकाउंट से ट्रैवल वीडियो शेयर करते हैं. वीडियो की शुरुआत में श्रीकांत बताते हैं कि उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी समुद्र नहीं देखा था. वह कहते हैं कि वह अपने पिता को समुद्र किनारे लेकर आए हैं, जिससे वह उनकी पहली प्रतिक्रिया देख सकें. इसके बाद जैसे ही उनके पिता समुद्र के पास पहुंचते हैं, उनकी नजरें विशाल लहरों पर टिक जाती हैं. यह उनके लिए सिर्फ एक जगह देखने का अनुभव नहीं था, बल्कि जिंदगी में पहली बार प्रकृति की इतनी विशालता को महसूस करने का मौका था.
वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है, जब बुजुर्ग पिता समुद्र को देखते ही अपने हाथ जोड़ लेते हैं और झुककर उसे प्रणाम करते हैं. उनका यह अंदाज देखकर साफ पता चलता है कि वह इस पल को कितनी गहराई से महसूस कर रहे थे. जब लहरें उनके पैरों तक पहुंचती हैं, तो बेटा उन्हें बताता है कि पानी आपके पैरों तक आ रहा है. इसके बाद वह अपने पिता से पूछता है कि वह क्या कह रहे हैं. इस पर बुजुर्ग पिता भावुक होकर कहते हैं कि जिंदगी में इतनी बड़ी और अद्भुत चीज उन्होंने कभी नहीं देखी. वह बताते हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना विशाल समुद्र अपनी आंखों से देख पाएंगे. उनकी बातों में एक बच्चे जैसी खुशी और उत्सुकता साफ दिखाई देती है.
श्रीकांत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 80 साल की उम्र में उनके पिता ने पहली बार समुद्र देखा. उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में बचपन जैसी मासूमियत. उन्होंने लिखा कि कुछ खुशियां उम्र की मोहताज नहीं होतीं. वे बस सही समय का इंतजार करती हैं. पिता के चेहरे पर आई यह मुस्कान उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है. बेटे की यह भावना भी लोगों को काफी पसंद आई. कई यूजर्स ने कहा कि अपने माता-पिता को खुशियां देने के लिए ऐसे छोटे-छोटे प्रयास ही जिंदगी की सबसे बड़ी यादें बन जाते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने बुजुर्ग पिता के समुद्र को प्रणाम करने वाले अंदाज की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि समुद्र देखकर उनका पहला भाव सम्मान और आभार था. यह दिखाता है कि वह प्रकृति की कीमत समझते हैं और उसके प्रति कितना सम्मान रखते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि बाबूजी को समुद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा देखकर आंखों में आंसू आ गए. उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता दिया. कई लोगों ने यह भी कहा कि यह उस पीढ़ी की खूबसूरती है, जो आज भी प्रकृति, रिश्तों और छोटी खुशियों की असली कीमत समझती है.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर बड़ी-बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन यह वीडियो याद दिलाता है कि असली खुशी कई बार छोटे पलों में छिपी होती है. एक बेटे ने अपने पिता की एक अधूरी इच्छा पूरी की और उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. 80 साल की उम्र में समुद्र देखने की खुशी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि पिता और बेटे के रिश्ते का खूबसूरत एहसास था. यह कहानी बताती है कि अपने माता-पिता के साथ बिताए गए पल ही जिंदगी की सबसे अनमोल यादें बन जाते हैं. उम्र चाहे कितनी भी हो, कुछ सपने पूरे होने पर चेहरे पर वही खुशी आती है, जो बचपन में किसी नई चीज को देखकर आती थी.