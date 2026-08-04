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पापा का सपना पूरा करना था... बेटे ने 80 साल की उम्र में पिता को दिखाया समुद्र, वायरल हुआ दिल छू लेने वाला वीडियो

ओडिशा के कोणार्क स्थित चंद्रभागा बीच पर एक 80 साल के बुजुर्ग ने जिंदगी में पहली बार समुद्र देखा. बेटे श्रीकांत ने इस खास पल को कैमरे में कैद कर लिया. विशाल लहरों को देखकर बुजुर्ग पिता की आंखों में हैरानी, चेहरे पर मासूम मुस्कान और नेचर के प्रति सम्मान देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए. उनका समुद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करना लोगों के दिल को छू गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 04, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:22 AM IST
पापा का सपना पूरा करना था... बेटे ने 80 साल की उम्र में पिता को दिखाया समुद्र, वायरल हुआ दिल छू लेने वाला वीडियो
Image Credit: Image credit: instagram/@bhukkhad_musafir

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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