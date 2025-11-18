Advertisement
80 साल के हरियाणवी दादाजी ने लगाई 15000 फीट से छलांग, अटकी रहीं लोगों की सांसें; देखें Video

Skydiving Viral Video: हरियाणा के 80 वर्षीय बुजुर्ग का 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया है. मुस्कान और साहस से भरी इस क्लिप ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:40 AM IST
Haryana Man Skydives From 15000 Ft: हरियाणा के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग करके सबको चौंका दिया. यह पूरा पल कैमरे में कैद हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा होते ही वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर अंकित नाम के यूजर ने यह वीडियो पोस्ट किया. वीडियो की शुरुआत में वह अपने दादाजी से पूछते हैं, क्या आपको डर लग रहा है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, “मैं हरियाणा का हूं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता.” उनका आत्मविश्वास लाखों लोगों के दिल में उतर गया.

स्काइडाइविंग में दादाजी का था गजब का उत्साह

जैसे ही वीडियो में दादाजी विमान से कूदते हैं, उनके चेहरे पर सिर्फ खुशी, मुस्कान और उत्साह दिखाई देता है. यह दृश्य इतना मासूम और दिल छू लेने वाला था कि इंटरनेट भर-भरकर प्यार देने लगा. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है. इसे 5 लाख से अधिक लाइक और 4,000 से ज्यादा कमेंट मिले हैं. हर कोई इस उम्रदराज शख्स की हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहा है.

लोगों की प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक क्यों रही?

कमेंट सेक्शन में लोग लगातार लिख रहे हैं कि दादाजी ने साबित कर दिया कि जिंदगी को मजे से जीने की कोई उम्र नहीं होती. कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो देखकर उन्हें भी नई प्रेरणा मिली है. यह वायरल क्लिप एक बड़ी सीख देती है अगर हिम्मत और खुशियों से भरा दिल हो, तो 80 साल की उम्र में भी आसमान को छूना नामुमकिन नहीं. यही वजह है कि दादाजी का 15,000 फीट वाला यह जज्बा इंटरनेट पर खूब सराहा जा रहा है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

haryana Skydiving

