/80 साल की उम्र, अस्थमा की बीमारी... फिर भी पत्नी की दवा के लिए रोज टैक्सी चलाते हैं बुजुर्ग, दिल छू लेगी कहानी

जब ज्यादातर लोग 60-65 साल की उम्र के बाद आराम की जिंदगी चाहते हैं, तब कोलकाता के 80 वर्षीय रवींद्रनाथ सरकार आज भी रोज सुबह टैक्सी लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं. उनका मकसद पैसा कमाकर कोई बड़ा सपना पूरा करना नहीं है, बल्कि अपनी बीमार पत्नी का इलाज, दवाइयों का खर्च और घर का चूल्हा जलाए रखना है.
सोशल मीडिया पर उनकी कहानी सामने आने के बाद हजारों लोग भावुक हो गए हैं. लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों की हकीकत है, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी मजबूरी में लगातार काम करने को मजबूर हैं.
रवींद्रनाथ सरकार पिछले करीब 52 साल से टैक्सी चला रहे हैं. उम्र अब 80 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा. वह हर दिन सुबह करीब 6 बजे घर से निकलते हैं और कई बार रात 10 से 11 बजे तक सड़कों पर यात्रियों का इंतजार करते रहते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी खुद की टैक्सी नहीं चलाते. वह किराये की पीली टैक्सी लेकर काम करते हैं. ऐसे में चाहे पूरे दिन एक भी सवारी मिले या नहीं, टैक्सी मालिक का किराया उन्हें हर हाल में देना पड़ता है.
रवींद्रनाथ सरकार की पत्नी 67 साल की हैं और लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रही हैं. दूसरी तरफ, खुद रवींद्रनाथ भी अस्थमा के मरीज हैं. इसके बावजूद उन्होंने घर बैठना स्वीकार नहीं किया. दोनों की कोई संतान नहीं है, इसलिए एक-दूसरे का सहारा ही उनकी पूरी दुनिया है. जो भी कमाई होती है, उसी से दवाइयां, राशन और बाकी जरूरी खर्च पूरे किए जाते हैं. कई बार दवा खरीदना भी मुश्किल हो जाता है.
रवींद्रनाथ और उनकी पत्नी कोलकाता के दमदम इलाके में रेलवे लाइन के पास एक छोटे से टीन की छत वाले घर में रहते हैं. बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है. घर के अंदर तक बारिश का पानी भर जाता है. घर की मरम्मत करवाने की आर्थिक स्थिति नहीं है. ऐसे में हर मानसून उनके लिए एक नई परेशानी लेकर आता है. लेकिन हालात जैसे भी हों, अगले दिन सुबह फिर रवींद्रनाथ टैक्सी लेकर सड़क पर निकल जाते हैं.
इस कहानी का सबसे भावुक पहलू उनका व्यवहार भी है. बताया जाता है कि वह कई यात्रियों से तय किराये की बजाय उतने ही पैसे लेते हैं, जितना सामने वाला देना उचित समझे. आज के समय में, जब हर कोई ज्यादा कमाई की कोशिश करता है, ऐसे में एक बुजुर्ग ड्राइवर का यह भरोसा लोगों का दिल जीत रहा है.
कंटेंट क्रिएटर चैताली बोस ने जब उनकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, तो हजारों लोगों ने इसे देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके बिताई, उन्हें बुढ़ापे में ऐसी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए. दूसरे यूजर ने कहा कि इस उम्र में भी भीख मांगने के बजाय मेहनत करके कमाना सबसे बड़ी बात है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार और समाज, दोनों को आगे आना चाहिए. कई लोगों ने यह भी कहा कि बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए, जिससे उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव में रोजी-रोटी के लिए इतनी मेहनत न करनी पड़े.
वीडियो शेयर करने वाली महिला ने लोगों से अपील भी की कि अगर कोई इस बुजुर्ग दंपती की मदद करना चाहता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे आए. उनका कहना है कि रवींद्रनाथ सरकार ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की है. आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, तब समाज को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए.
रवींद्रनाथ सरकार की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की भी मिसाल है. उम्र, बीमारी और आर्थिक तंगी जैसी तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उनकी जिंदगी यह बताती है कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देती है. सोशल मीडिया पर उनकी कहानी लोगों को भावुक जरूर कर रही है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ रही है कि क्या मेहनत से पूरी जिंदगी गुजारने वाले बुजुर्गों को अपने आखिरी दिनों में इतनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए?