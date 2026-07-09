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80 साल की उम्र, अस्थमा की बीमारी... फिर भी पत्नी की दवा के लिए रोज टैक्सी चलाते हैं बुजुर्ग, दिल छू लेगी कहानी

पत्नी की दवा, घर का खर्च और दो वक्त की रोटी... इन्हीं जिम्मेदारियों ने कोलकाता के 80 वर्षीय रवींद्रनाथ सरकार को आज भी स्टीयरिंग थामे रखा है. सोशल मीडिया पर उनकी कहानी लोगों को भावुक कर रही है. उम्र ढल चुकी है, सांस की बीमारी भी है, लेकिन परिवार का सहारा बनने की जिद आज भी कायम है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:42 PM IST
80 साल की उम्र, अस्थमा की बीमारी... फिर भी पत्नी की दवा के लिए रोज टैक्सी चलाते हैं बुजुर्ग, दिल छू लेगी कहानी
Image Credit: Image credit: instagram/@chaitali_bose_

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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