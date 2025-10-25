Advertisement
एक घंटे के ऑपरेशन में निकलीं 8125 पथरियां; गिनने में लगे 6 घंटे, डॉक्टरों ने देखा ऐसा मंजर कि...

Gurugram Viral News: हरियाणा के फोर्टिस गुरुग्राम में 70 वर्षीय मरीज के पित्ताशय से एक घंटे की सर्जरी में 8,125 पथरियां निकाली गईं. हालांकि, इसे गिनने में लगभग 6 घंटे लगे. यह दुर्लभ मामला डॉक्टरों के लिए भी हैरान करने वाला था. सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर है और उन्हें छुट्टी दे दी गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:30 PM IST
Viral News: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने डॉक्टरों भी हैरान हो गए. 70 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के पित्ताशय से एक घंटे की सर्जरी में 8,125 गॉल स्टोन (पथरियां) निकाली गईं. यह संख्या अपने आप में इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टरों की टीम को इनकी गिनती करने में 6 घंटे से अधिक का समय लग गया.

दरअसल, मरीज पिछले कई वर्षों से पेट दर्द, भूख न लगना, बार-बार बुखार और कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान था. लेकिन इलाज को लेकर वह अनिच्छुक था. जब दर्द असहनीय हो गया और हालत बिगड़ने लगी, तब उन्हें फोर्टिस गुरुग्राम लाया गया. अस्पताल में भर्ती करने के तुरंत बाद अल्ट्रासाउंड जांच की गई, जिसमें पित्ताशय में भारी मात्रा में पथरी पाई गई.

60 मिनट की सर्जरी, पथरी गिनने में लगे 6 घंटे

मरीज की स्थिति गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने बिना देरी किए मिनिमली इनवेसिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का फैसला लिया. यह ऑपरेशन करीब 60 मिनट में पूरा हुआ, लेकिन जब पथरियां निकाली गईं, तो सभी चौंक गए. एक के बाद एक करके जब सैकड़ों की संख्या में गॉलस्टोन निकलते गए, तो डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि इनकी गिनती की जाएगी. इस काम में विशेषज्ञों और सहायक स्टाफ की टीम को लगभग छह घंटे लगे.

एक घंटे के ऑपरेशन में निकलीं 8125 पथरियां

फोर्टिस अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट और फैसिलिटी डायरेक्टर यश रावत ने बताया कि इस केस ने सभी के होश उड़ा दिए. उन्होंने कहा कि “मरीज के पित्ताशय में इतने स्टोन्स होना असामान्य और दुर्लभ है. यदि समय रहते ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो मरीज को गॉलब्लैडर में संक्रमण, पस भरने फाइब्रॉसिस या यहां तक कि कैंसर होने का खतरा था.” डॉक्टरों के मुताबिक, आमतौर पर गॉल स्टोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और ये उन लोगों में अधिक पाए जाते हैं जो ज्यादा फैटी चीज का सेवन करते हैं उन्हें ऐसी समस्या हो सकती है. हालाकिं, इस सर्जरी को डॉ. अमित जावेद के नेतृत्व में 10 डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया और महज दो दिन बाद मरीज को स्वस्थ हालत में छुट्टी दे दी गई.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

