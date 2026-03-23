105 दिन तक रोज 12 घंटे का सफर… सिर्फ 30 मिनट के लिए पत्नी से मिलने जाता था ये बुजुर्ग!

Emotional Story: चीन के झेजियांग प्रांत के झोउशान में रहने वाले 82 वर्षीय किसान चेन अचोंग की कहानी इन दिनों लोगों को भावुक कर रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के लिए जो किया, वह सच्चे प्यार और समर्पण की मिसाल बन गया. उनकी पत्नी शुए को एक साल पहले स्ट्रोक आया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें निंगबो के अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया. इस घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी.

कैसे रोज करते थे 12 घंटे का सफर?

चेन अचोंग हर दिन सुबह 4:30 बजे उठते, खाना बनाते और फिर अस्पताल के लिए निकल जाते थे. वे पहले बस से निंगबो पहुंचते और फिर दूसरी बस लेकर अस्पताल जाते. यह सफर बेहद लंबा और थकाने वाला था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. ICU में मिलने का समय केवल 30 मिनट का होता था, लेकिन वह उसी के लिए 12 घंटे का सफर तय करते थे. 105 दिनों तक लगातार उन्होंने यह दिनचर्या निभाई, जो उनके अटूट प्रेम को दर्शाती है.

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पत्नी के साथ बिताए वो खास पल?

जब भी उन्हें पत्नी से मिलने का मौका मिलता, वह उनका हाथ थामे रखते और उनसे बातें करते रहते. वे पुराने दिनों को याद करते, खेतों के काम की बातें बताते और घर की जिम्मेदारियों का जिक्र करते. चेन अपनी पत्नी की छोटी-छोटी जरूरतों का भी ख्याल रखते थे, जैसे उनका चेहरा साफ करना या कंबल ठीक करना. ये छोटे-छोटे पल उनके रिश्ते की गहराई को दिखाते हैं. उनके लिए ये 30 मिनट ही पूरी दुनिया बन गए थे.

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आर्थिक मुश्किलें और लोगों का साथ?

पत्नी के इलाज में चेन ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी, जो करीब 1 लाख युआन से ज्यादा थी. उनके बेटे ने भी इलाज के लिए अपना घर बेच दिया. लेकिन जब लोगों ने उनकी कहानी सुनी, तो मदद के लिए आगे आए. अस्पताल ने मिलने का समय बढ़ा दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किराया माफ कर दिया और दयालु लोगों ने 1.4 लाख युआन से ज्यादा की मदद दी. यह दिखाता है कि सच्ची भावना हमेशा लोगों के दिल को छूती है.

आखिरी मुलाकात इतनी दर्दनाक क्यों रही?

13 मार्च को चेन हमेशा की तरह अपनी पत्नी से मिलने गए. उस दिन उनकी हालत स्थिर लग रही थी. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार ठीक है और चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन घर लौटते समय उन्हें अस्पताल से फोन आया कि उनकी पत्नी की धड़कन बंद हो गई है. चेन और उनका बेटा तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 76 साल की उम्र में शुए का निधन हो गया.

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कैसे हुआ आखिरी विदा का पल?

अपनी पत्नी के अंतिम क्षणों में चेन ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें अलविदा कहा. उनकी आंखों में आंसू थे और दिल टूट चुका था. उन्होंने कहा कि इस जन्म का साथ खत्म हो गया, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे. जब डॉक्टर उनकी पत्नी का बिस्तर बाहर ले जा रहे थे, तो वह लड़खड़ाते हुए आखिरी बार उन्हें देखने के लिए आगे बढ़े. यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देता है.