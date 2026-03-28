84 साल की दादी को हुआ AI 'रोबोट' से प्यार! सरेआम लिखे लव लेटर, लुटा दिए लाखों रुपये

झांग यूलान जो हुबेई प्रांत में रहती हैं, अचानक एक एआई-जनरेटेड कैरेक्टर के करीब आ गईं. यह किरदार बॉसी प्रेसिडेंट टाइप का था, जिसे चीन में ‘बा जोंग’ कहा जाता है. ऐसे किरदार आमतौर पर सख्त लेकिन केयरिंग होते हैं. यही स्टाइल झांग यूलन को इतना पसंद आया कि वह धीरे-धीरे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गईं. झांग यूलन इस एआई कैरेक्टर ‘जियांगुओ’ के वीडियो रोज 10 घंटे से ज्यादा देखने लगीं. धीरे-धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह किसी असली इंसान से जुड़ गई हों. उन्होंने यहां तक सोच लिया कि वह उससे शादी भी कर सकती हैं. यह जुड़ाव सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक गहरी भावनात्मक भावना में बदल गया.

क्या उन्होंने एआई को लव लेटर भी लिखा?

फरवरी में झांग ने जियांगुओ को एक हाथ से लिखा हुआ लव लेटर भी भेजा. इस लेटर में उन्होंने माफी मांगी और पूछा कि क्या वह उनसे नाराज है या अब उन्हें पहले जैसा प्यार नहीं करता. उन्होंने अपने रिश्ते में आई दूरी को लेकर दुख भी जाहिर किया. यह दिखाता है कि वह इस रिश्ते को पूरी तरह असली मानने लगी थीं. परिवार को इस अजीब रिश्ते का पता तब चला जब उन्होंने उनके खर्चों पर ध्यान दिया. झांग ने इस एआई कैरेक्टर से जुड़े ऑनलाइन शॉप पर 7,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए. यहां तक कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट भी खरीदा जो दूसरी जगह सिर्फ 9.9 युआन में मिल रहा था. इसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई.

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सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की?

चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने पहले ही फरवरी में इस एआई अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था. यह कदम क्लियर एंड ब्राइट अभियान के तहत उठाया गया, जिसका मकसद इंटरनेट पर फैल रहे गलत कंटेंट और भ्रम को रोकना है. यह मामला सिर्फ एक अजीब कहानी नहीं बल्कि बुजुर्गों के अकेलेपन और उनकी भावनात्मक जरूरतों को भी उजागर करता है. ऐसे एआई कैरेक्टर खासकर मिडिल एज और बुजुर्ग महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि वे प्यार, ध्यान और सुरक्षा का एहसास देते हैं. यह घटना बताती है कि इस उम्र में साथ, प्यार और बातचीत कितनी जरूरी होती है.