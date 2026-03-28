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Hindi Newsजरा हटके84 साल की दादी को हुआ AI रोबोट से प्यार! सरेआम लिखे लव लेटर, लुटा दिए लाखों रुपये

84 साल की दादी को हुआ AI 'रोबोट' से प्यार! सरेआम लिखे लव लेटर, लुटा दिए लाखों रुपये

चीन की 84 साल की बुजुर्ग महिला एआई से बने ‘बॉसी प्रेसिडेंट’ से प्यार कर बैठीं, घंटों वीडियो देखती रहीं और उसे प्रेम पत्र तक लिख डाले. यह कहानी अकेलेपन और भावनात्मक जरूरतों को उजागर करती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:52 AM IST
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84 साल की दादी को हुआ AI 'रोबोट' से प्यार! सरेआम लिखे लव लेटर, लुटा दिए लाखों रुपये

झांग यूलान जो हुबेई प्रांत में रहती हैं, अचानक एक एआई-जनरेटेड कैरेक्टर के करीब आ गईं. यह किरदार बॉसी प्रेसिडेंट टाइप का था, जिसे चीन में ‘बा जोंग’ कहा जाता है. ऐसे किरदार आमतौर पर सख्त लेकिन केयरिंग होते हैं. यही स्टाइल झांग यूलन को इतना पसंद आया कि वह धीरे-धीरे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गईं. झांग यूलन इस एआई कैरेक्टर ‘जियांगुओ’ के वीडियो रोज 10 घंटे से ज्यादा देखने लगीं. धीरे-धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह किसी असली इंसान से जुड़ गई हों. उन्होंने यहां तक सोच लिया कि वह उससे शादी भी कर सकती हैं. यह जुड़ाव सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक गहरी भावनात्मक भावना में बदल गया.

क्या उन्होंने एआई को लव लेटर भी लिखा?

फरवरी में झांग ने जियांगुओ को एक हाथ से लिखा हुआ लव लेटर भी भेजा. इस लेटर में उन्होंने माफी मांगी और पूछा कि क्या वह उनसे नाराज है या अब उन्हें पहले जैसा प्यार नहीं करता. उन्होंने अपने रिश्ते में आई दूरी को लेकर दुख भी जाहिर किया. यह दिखाता है कि वह इस रिश्ते को पूरी तरह असली मानने लगी थीं. परिवार को इस अजीब रिश्ते का पता तब चला जब उन्होंने उनके खर्चों पर ध्यान दिया. झांग ने इस एआई कैरेक्टर से जुड़े ऑनलाइन शॉप पर 7,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए. यहां तक कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट भी खरीदा जो दूसरी जगह सिर्फ 9.9 युआन में मिल रहा था. इसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई.

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(पढ़ें: सन 1500 की हवेली, कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा! सिर्फ 2500 रुपये में कैसे खरीद लिया?)

सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की?

चीन के साइबरस्पेस प्रशासन ने पहले ही फरवरी में इस एआई अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था. यह कदम क्लियर एंड ब्राइट अभियान के तहत उठाया गया, जिसका मकसद इंटरनेट पर फैल रहे गलत कंटेंट और भ्रम को रोकना है. यह मामला सिर्फ एक अजीब कहानी नहीं बल्कि बुजुर्गों के अकेलेपन और उनकी भावनात्मक जरूरतों को भी उजागर करता है. ऐसे एआई कैरेक्टर खासकर मिडिल एज और बुजुर्ग महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि वे प्यार, ध्यान और सुरक्षा का एहसास देते हैं. यह घटना बताती है कि इस उम्र में साथ, प्यार और बातचीत कितनी जरूरी होती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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