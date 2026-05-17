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Hindi Newsजरा हटके84 साल की उम्र में पोते ने पूरा किया दादी का सपना, कराया फ्लाइट से सफर; दादी अम्मा की खुशी ने जीत लिया दिल

84 साल की उम्र में पोते ने पूरा किया दादी का सपना, कराया फ्लाइट से सफर; दादी अम्मा की खुशी ने जीत लिया दिल

84 Year Old Dadi First Flight: सोशल मीडिया पर इस समय एक बेहद भावुक और प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पोते ने अपनी 84 साल की दादी का सालों पुराना सपना पूरा किया. पोता अपनी दादी को पहली बार फ्लाइट से सफर कराने ले गया. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 11:51 AM IST
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Image credit: instagram/@acjee.ofc
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84 Year Old Dadi First Flight: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है, जिसमें एक 20-22 साल का युवक अपनी 84 साल की दादी को पहली बार फ्लाइट की सैर कराता नजर आ रहा है. दादी के चेहरे पर दिख रही खुशी और पोते की आंखों में दिखता अपनापन लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो देखने वाले कई लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सपना था, जो बहुत देर से सही, लेकिन आखिरकार पूरा हो गया.

84 साल की उम्र में पूरा हुआ एक बड़ा सपना

कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती. अगर मन में चाहत हो, तो किसी भी उम्र में खुशी महसूस की जा सकती है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. बताया जा रहा है कि 84 साल की दादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर वह पहली बार हवाई जहाज में सफर करेंगी. लेकिन उनके पोते अर्नब ने यह सपना सच कर दिखाया. अर्नब ने वीडियो में बताया कि उन्हें पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका 22 साल की उम्र में मिला था. वहीं, उनकी दादी को इस पल के लिए पूरे 84 साल इंतजार करना पड़ा. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा छू रही है.

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विमान तक पहुंचने का हर पल बना यादगार

वीडियो की शुरुआत से ही भावनाएं साफ दिखाई देती हैं. दादी धीरे-धीरे चलकर फ्लाइट की तरफ बढ़ती नजर आती हैं. उनके चेहरे पर उत्सुकता भी थी और खुशी भी. फिर जैसे ही वह प्लेन के अंदर पहुंचती हैं, उनके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है. सीट पर बैठते हुए वह इधर-उधर देखती हैं और बाहर का नजारा भी बड़े ध्यान से देखती हैं. वीडियो में एक पल ऐसा भी आता है, जब दादी आराम से बैठकर मखाना खाती दिखाई देती हैं. उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वह इस सफर के हर पल को महसूस कर रही हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पोते ने कैमरे में कैद किए खास पल

अर्नब ने इस सफर को सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कैमरे में भी कैद किया. उन्होंने दादी की कई तस्वीरें खींचीं. वीडियो में वह दादी के साथ बातें करते और उनकी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करते भी दिखाई देते हैं. एक जगह दादी अपने पोते को प्यार करती नजर आती हैं. यही छोटे-छोटे पल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं. क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती इन्हीं साधारण लेकिन खास पलों में छिपी होती है. फ्लाइट के दौरान दादी की तस्वीरें क्रू मेंबर्स के साथ भी ली गईं. इस पूरे सफर में दादी किसी छोटे बच्चे की तरह खुश नजर आईं.

वीडियो ने लोगों को अपने दादा-दादी की याद दिलाई

यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही तेजी से वायरल होने लगा. लेकिन इसकी सबसे खास बात लोगों की प्रतिक्रियाएं रहीं. कई लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर उन्हें अपने दादा-दादी की याद आ गई है. कुछ लोगों ने कहा कि अगर उनके दादा-दादी आज साथ होते, तो वे भी ऐसा कुछ जरूर करते. एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर आंखें नम हो गईं. मुझे अपनी दादी बहुत याद आ रही हैं. दूसरे ने कहा कि दादा-दादी जैसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिलता. वहीं, कई लोगों ने अर्नब की तारीफ करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन इस लड़के ने अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी.

सोशल मीडिया पर लोगों को मिला एक खूबसूरत संदेश

आज के समय में लोग अक्सर अपने काम और व्यस्त जीवन में उलझ जाते हैं. कई बार हम अपने बुजुर्गों की छोटी-छोटी इच्छाओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इस वीडियो ने लोगों को एक जरूरी बात याद दिलाई है कि जिंदगी में रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता. दादा-दादी का प्यार बचपन की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होता है. उनके साथ बिताया गया समय शायद बाद में लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं मिलता. यही वजह है कि 84 साल की अम्मा और उनके पोते का यह छोटा सा सफर अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक खूबसूरत एहसास बन चुका है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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