26वीं मंजिल पर 89 साल की दादी को लटका देख अटकी सांसें, जानें क्या है पूरा मामला?

Ajab Gajab News in Hindi: मामला बीजिंग का है. यहां एक 89 साल की बुजुर्ग महिला ने अपनी हिम्मत से सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, दादी गलती से अपने फ्लैट में अंदर से बंद हो गई थीं. इस दौरान उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था. इस दौरान बुजुर्ग महिला ने खतरनाक फैसला लिया और बिल्डिंग के बाहरी दीवार पर लगे एसी (Air Conditioner) के सहारे नीचे उतरना शुरू किया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, मामला 1 अप्रैल की दोपहर का है. सब कुछ नॉर्मल था कि तभी कुछ लोगों ने ऊंची इमारत के 26वें फ्लोर पर लटका हुआ देखा तो आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया. वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और सफाईकर्मी की निगाह बिल्डिंग की 26वीं मंजिल पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और दादी को वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन बुजुर्ग महिला रेलिंग पकड़कर धीरे-धीरे नीचे उतर रही हैं.

लगातार नीचे उतर रही थी बुजुर्ग महिला

जब तक पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तब तक महिला 21वीं मंजिल तक आ चुकी थी. ये हाइट भी जमीन से करीब 50 मीटर ऊपर थी. अब महिला वहीं पर रुक गई. पुलिस के साथ आए दमकल विभाग के लोगों को बिल्डिंग के बाहर से बचाव करना जोखिम भरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने अंदर की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

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ऐसे किया रेस्क्यू ऑपरेशन

दमकलकर्मियों ने सबसे पहले दादी को रस्सी से बांधा, फिर रेलिंग का एक हिस्सा काटकर उन्हें एसी के आउटर पर बैठा दिया, ताकि वो रेस्ट कर सकें. इस दौरान दादी को पानी और जैकेट भी दी गई. करीब 20 मिनट के बाद दमकलकर्मियों ने स्ट्रेचर की मदद से एक पुल जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया और महिला को 21वीं मंजिल से फ्लैट की खिड़की से अंदर पहुंचा दिया. गनीमत रही कि दादी को इस दौरान कोई चोट नहीं आई, बस वो डरी और थकी हुई थी.

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मौके पर पहुंची दादी की फैमिली

इस दौरान दादी के परिजन भी मौके पर पहुंचे और दमकलकर्मियों का धन्यवाद किया. जानकारी के अनुसार ये दादी मां 27वीं मंजिल पर अकेली रहती हैं. इस दौरान ये अपने बेडरूम में बंद हो गईं थी जिसके बाद उन्होंने इस तरह नीचे उतरने का खौफनाक तरीका अपनाया. महिला की बहादुरी की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. लोग महिला की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.