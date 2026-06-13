महाराष्ट्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो ऐसे कलयुगी बच्चों के होश उड़ाने के लिए काफी है. महाराष्ट्र की एक 89 साल की बुजुर्ग महिला ने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और अगर हौसला हो तो अपने हक की लड़ाई किसी भी मोड़ पर जीती जा सकती है. इस जांबाज बुजुर्ग महिला ने अपनी साढ़े सात एकड़ की कीमती जमीन उस पोते से वापस छीन ली, जिसने प्रॉपर्टी हाथ में आते ही अपनी बूढ़ी दादी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के बुजुर्गों को एक नई उम्मीद दी है.
यह पूरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां 89 साल की एक बुजुर्ग महिला अपनी साढ़े सात एकड़ जमीन के साथ शांति से रह रही थी. महिला का एक पोता था, जिसने दादी की खूब सेवा करने का नाटक किया. पोते ने मीठी-मीठी बातें करके और भविष्य में पूरी देखभाल करने का वादा करके दादी को राजी कर लिया. दादी ने भी अपने पोते पर आंख मूंदकर भरोसा किया और अपनी पूरी 7.5 एकड़ की कीमती जमीन गिफ्ट डीड के जरिए उसके नाम ट्रांसफर कर दी. लेकिन जैसे ही जमीन के कागजात पोते के हाथ में आए, उसके रंग-ढंग पूरी तरह बदल गए.
बूढ़ी दादी को दाने-दाने का मोहताज किया
जमीन का मालिक बनते ही पोते ने अपनी असली औकात दिखा दी. उसने अपनी बूढ़ी दादी को बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, दवा और कपड़े देना भी बंद कर दिया. पोता दादी को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया. 89 साल की उम्र में जब महिला को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब उनके अपने खून ने ही उनके साथ गद्दारी की थी. लेकिन पोते ने शायद यह नहीं सोचा था कि उसकी सीधी-सादी दिखने वाली दादी इतनी हिम्मत वाली निकलेगी.
बुजुर्ग महिला ने खटखटाया कानून का दरवाजा
पोते के इस बर्ताव से तंग आकर और अपनी सुध-बुध खोने के बजाय, इस बुजुर्ग महिला ने कानूनी रास्ता चुनने का फैसला किया. उन्होंने सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया. महिला ने कोर्ट को बताया कि उनके पोते ने देखभाल करने के वादे पर जमीन ली थी, लेकिन अब वह अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया है और उन्हें प्रताड़ित कर रहा है. महिला ने मांग की कि उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए.
कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक और कड़ा फैसला
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम का हवाला दिया. कानून के मुताबिक, अगर कोई सीनियर सिटीजन इस शर्त पर अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है कि उसकी देखभाल की जाएगी और बाद में वह इंसान देखभाल नहीं करता, तो उस ट्रांसफर को रद्द किया जा सकता है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोते को कड़ी फटकार लगाई और उस गिफ्ट डीड को तुरंत खारिज कर दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी 7.5 एकड़ जमीन वापस बुजुर्ग महिला के नाम की जाए.