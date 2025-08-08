मोटापा नहीं, पेट में था 8 किलो का ट्यूमर! महिला की जान बचाने के लिए चला घंटों का ऑपरेशन
मोटापा नहीं, पेट में था 8 किलो का ट्यूमर! महिला की जान बचाने के लिए चला घंटों का ऑपरेशन

Thailand Woman Tumour Surgery: थाईलैंड में महिला के पेट से 8 किलो और मैक्सिको में 34 किलो का ट्यूमर निकाला गया. दोनों मामलों ने साबित किया कि बढ़ते वजन को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, समय पर जांच और इलाज से जान बचाई जा सकती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:49 PM IST
मोटापा नहीं, पेट में था 8 किलो का ट्यूमर! महिला की जान बचाने के लिए चला घंटों का ऑपरेशन

Thailand News: थाईलैंड से एक चौकाने वाली घटना सामने आई. जहां एक महिला को लगा कि उसका बढ़ता वजन सिर्फ ज्यादा खाने-पीने की वजह से है, लेकिन असली वजह कुछ और ही निकली. 31 वर्षीय रचनापोर्न के पेट में कई सालों से 8 किलो का विशाल ट्यूमर पल रहा था. हालत तब बिगड़ी जब अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनके पेट में 30 सेंटीमीटर चौड़ा ओवरीन सिस्ट है. जो आंतरिक अंगों पर दबाव डाल रहा है। डॉक्टरों ने करीब छह घंटे के ऑपरेशन के बाद यह ट्यूमर निकाल दिया और उनकी जान बचा ली.

6 घंटे चला ऑपरेशन

डॉक्टरों के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं था, क्योंकि ट्यूमर का आकार काफी बड़ा था. 31 जुलाई को हुए इस ऑपरेशन में करीब छह घंटे लगे और सर्जरी पूरी तरह सफल रही. ट्यूमर निकालने के बाद रचनापोर्न का वजन 86 किलो से घटकर 75 किलो रह गया. उनकी मां ने बताया, “बेटी को सीने में जकड़न, सांस लेने में परेशानी और आंखें उभरी हुई लगने लगी थीं. पेट का हाल ऐसा था जैसे वह जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हो. हमें लगा कि यह ज्यादा खाने की वजह से है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी गंभीर समस्या होगी.”

मैक्सिको में 34 किलो का ट्यूमर का मामला

ऐसा ही चौंकाने वाला मामला मैक्सिको में भी सामने आया था. वहां 24 वर्षीय महिला को ओवरी में 34 किलो का ट्यूमर था. वह वजन कम करने के लिए डाइट पर थी, लेकिन वजन उल्टा बढ़ रहा था. स्कैन में पता चला कि सिस्ट इतना बड़ा था कि वह चल भी नहीं पा रही थी और उसके दिल पर भी दबाव पड़ रहा था. मैक्सिको जनरल हॉस्पिटल में डॉ. एरिक हैनसन वियाना ने ऑपरेशन कर पूरा ट्यूमर एक साथ निकाल दिया। डॉक्टर के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा ट्यूमर था, जो मरीज के पेट का 95% हिस्सा घेरे हुए था.

 लक्षणों को नजरअंदाज न करें

इन दोनों मामलों से साफ है कि लंबे समय तक बढ़ते वजन और पेट के असामान्य आकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए. समय रहते जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि यह मोटापा नहीं बल्कि गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. डॉक्टरों का मानना है कि ओवरीन सिस्ट का समय पर पता लगना और इलाज हो जाना, मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है.

;