दुनिया का 8वां अजूबा? जंगल में घूमते दिखा दो मुंह वाला अजगर, VIDEO देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

Two-headed Python Viral Video: सोशल मीडिया पर दो मुंह वाले अजगर (Two-headed Python) का एक दुर्लभ वीडियो बंपर वायरल हो रहा है. यह जैविक विकृति (Bicephaly) का अद्भुत उदाहरण है. मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले इस अनोखे जीव को देखकर लोग हैरान हैं और इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं.
python Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई हंसाता है, कोई हैरान कर देता है और कभी-कभी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें जंगल के बीच एक दो मुंह वाला अजगर (Two-headed Python) धीरे-धीरे घूमता दिख रहा है. इस दुर्लभ दृश्य को देखकर लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि यह असली है या एआई की मदद से बनाया गया वीडियो. इस अजगर की अनोखी हालत लोगों के लिए प्रकृति का चमत्कार जैसी लग रही है.
जंगल में घूमता नजर आया दो मुंह वाला अजगर
वीडियो में अजगर जमीन पर धीरे-धीरे सरकता हुआ नजर आता है. उसका शरीर सामान्य पाइथन की तरह है, लेकिन उसके दो सिर हैं, जो एक ही शरीर में जुड़े हुए हैं। यह दृश्य देखने वालों को चौंका रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, सांपों में दो सिर होना एक दुर्लभ जैविक विकृति है, जिसे बाइसिफली (Bicephaly) कहा जाता है. इस स्थिति में शरीर एक ही रहता है लेकिन दो सिर विकसित हो जाते हैं. हालांकि, ऐसे जीव लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते और उनकी देखभाल बहुत मुश्किल होती है.
कुदरत का करिश्मा देखें।
अभी तक हमलोग बिना पूंछ वाला सांप को दो मुंह वाला सांप समझते थे । या बताया जाता था।
लेकिन इस सांप को देखे एक ही तरफ़ दोनों मुंह है।
इस सांप का नाम पाइथन (two-headed python) है,
जो मूल रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, pic.twitter.com/4judqqWzHh
— Jamil Ansari (@jamil2832) October 3, 2025
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @jamil2832 नाम के यूजर द्वारा शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा, “कुदरत का करिश्मा देखें. अभी तक हम बिना पूंछ वाले सांप को दो मुंह वाला मानते थे, लेकिन यह अजगर दोनों मुंह एक तरफ लिए घूम रहा है.” वीडियो में दिख रहा पाइथन मूल रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है. लोगों को यह दृश्य इतना हैरान कर रहा है कि इसे देखकर कई लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा कह रहे हैं.
वीडियो देख चौंक गए लोग
महज 28 सेकंड का यह वीडियो अब तक 13 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक किया और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, “यकीन नहीं हो रहा कि यह असली है, लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो.” वहीं दूसरे ने लिखा, “प्रकृति के चमत्कार को देखकर हैरानी होती है.” कई लोग इसे एआई से बना वीडियो बता रहे हैं, लेकिन वीडियो शेयर करने वाले ने स्पष्ट किया कि यह असली अजगर है और उसे जंगल में ही देखा गया.