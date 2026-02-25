WATCH: पति से छुपाकर रखे थे 500-1000 के नोट… सालों बाद मिले तो रो पड़ी महिला

नोटबंदी के नौ साल बाद महिला को पति से छुपाकर रखे पुराने 500-1000 रुपये के नोट मिले, जो अब अमान्य हो चुके थे. बेटी द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह भावुक और मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Trending Photos
नोटबंदी को भले ही करीब दस साल बीत चुके हों, लेकिन उससे जुड़ी कहानियां आज भी सामने आ जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को घर में छुपाकर रखे पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट मिलते हैं. यह रकम उसने कभी अपने पति से बचाकर रखी थी, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि नोट ही बेकार हो गए. जैसे ही सच्चाई समझ आई, महिला भावुक हो गई और वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया. मजेदार बात यह है कि इस घरेलू पल को उसकी बेटी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल कंटेंट बन चुका है.
नोटबंदी के नौ साल बाद मिला ‘खजाना’
8 नवंबर 2016 में सरकार ने अचानक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए थे. उस समय बहुत से लोग समय रहते अपने नोट बदल नहीं पाए. इसी तरह की एक घटना अब वायरल वीडियो के जरिए सामने आई है. बताया जा रहा है कि महिला ने नोटबंदी से पहले बड़ी रकम पति से छुपाकर रखी थी. लेकिन सालों तक वह रकम अलमारी में ही पड़ी रह गई. जब हाल ही में उसे यह पैसे मिले, तब तक वे पूरी तरह अमान्य हो चुके थे. यह समझते ही महिला का चेहरा उतर गया और वह भावुक होती नजर आई.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @ayushidixit___ ने शेयर किया है. क्लिप में बेटी मजाकिया अंदाज में कहती है, “मेरी मम्मी रो रही है… इन्होंने पापा से छुपाकर नोट रखे थे, अब पूछ रही हैं बैंक वाले लेंगे या नहीं.” महिला हाथ में पुराने नोट पकड़े उदास दिखती है, जबकि बेटी पूरे पल को हल्के-फुल्के अंदाज में रिकॉर्ड करती रहती है. यही नैचुरल फैमिली मोमेंट लोगों को खूब पसंद आया. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया.
वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट
वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “RBI जाकर बात कर लो, शायद बदल जाए.” दूसरे ने चुटकी ली, “आंटी को 9 साल बाद याद आया.” कई यूजर्स पापा के रिएक्शन को लेकर भी उत्सुक दिखे और बोले कि उनका जवाब भी दिखाया जाए. यह वायरल क्लिप एक बार फिर याद दिलाती है कि नोटबंदी का असर आज भी कभी-कभी ऐसे अनोखे और मजेदार किस्सों के रूप में सामने आ जाता है, जब घर के किसी कोने से पुराने नोट निकल आते हैं.