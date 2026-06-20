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90 साल की उम्र, झुकी हुई कमर... लेकिन सड़कों पर आज भी बेच रहे गोलगप्पा, दादाजी की दास्तान सुन रो पड़ेंगे आप!

90 Year Old Golgappa Seller: 90 साल के गेवल साव आज भी हर दिन सुबह 4 बजे उठकर गोलगप्पे बनाने की तैयारी करते हैं और शाम से रात तक ठेला लगाकर अपना और पत्नी का पेट पालते हैं. इस उम्र में जहां ज्यादातर लोगों को आराम की जरूरत महसूस होती है, वहीं गेवल साव अपनी मेहनत के सहारे जिंदगी चला रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:49 PM IST
90 साल की उम्र, झुकी हुई कमर... लेकिन सड़कों पर आज भी बेच रहे गोलगप्पा, दादाजी की दास्तान सुन रो पड़ेंगे आप!
Image Credit: Image credit: instagram/@storiesbyaradhana

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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