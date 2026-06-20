90 Year Old Golgappa Seller: वो कहते हैं ना कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है. आपने यह बात अब तक सिर्फ सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इसका जीता जागता उदाहरण देने जा रहे हैं. क्योंकि जब जिंदगी की जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों, तो इंसान को हर उम्र में संघर्ष करना पड़ता है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहने वाले 90 वर्षीय गेवल साव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उम्र के इस पड़ाव पर जहां ज्यादातर लोग आराम और परिवार के सहारे की उम्मीद करते हैं, वहीं गेवल साव आज भी अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं.
हर दिन उनकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती है. सुबह करीब 4 बजे उठकर वह गोलगप्पे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं. आटा गूंथना, छोटी छोटी पुड़ियां तैयार करना और उन्हें तलना, यह सब काम वह खुद करते हैं. इसके बाद शाम को अपना ठेला लेकर सड़क किनारे निकल पड़ते हैं, जिससे दिन की कमाई से घर का खर्च चल सके.
गोलगप्पे का काम सुनने में भले ही आपको आसान लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत छिपी होती है. घंटों खड़े रहना, सामान तैयार करना और ग्राहकों का इंतजार करना किसी भी नौजवान व्यक्ति के लिए थकाने वाला काम हो सकता है. लेकिन गेवल साव 90 साल की उम्र में भी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं. वह कोलकाता के बेलगोड़िया हाई स्कूल के पास अपना ठेला लगाते हैं. रोज शाम करीब 5 बजे से रात 10 बजे तक वह ग्राहकों का इंतजार करते हैं. उम्र का असर उनके शरीर पर जरूर दिखता है, लेकिन काम करने का जज्बा आज भी पहले जैसा है. सबसे खास बात यह है कि वह अपना ठेला खुद संभालते हैं. कोई बड़ा सहारा नहीं, कोई आरामदायक जिंदगी नहीं, फिर भी वह अपनी मेहनत से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं.
गेवल साव की जिंदगी की कहानी कोई एक दो साल के संघर्ष की नहीं है. वह करीब 80 साल से यही काम कर रहे हैं. इतने लंबे समय में शहर बदले, लोगों की पसंद बदली और जमाना बदल गया, लेकिन उनका काम और मेहनत नहीं बदली. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी छोटे से ठेले के सहारे गुजार दी. आज भी यही ठेला उनके घर का चूल्हा जलाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद उनकी कमाई 100 रुपये तक भी नहीं पहुंच पाती. आज के समय में जब महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इतने कम पैसों में गुजारा करना बेहद मुश्किल है. लेकिन गेवल साव और उनकी पत्नी इसी कमाई में अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं.
गेवल साव की कहानी की सबसे बड़ी बात उनका आत्मसम्मान है. आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का रास्ता नहीं चुना. उन्होंने हमेशा मेहनत करके कमाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया. उनके पास कोई बड़ी पेंशन नहीं है और न ही कमाई का कोई दूसरा साधन. गोलगप्पे का यही छोटा सा ठेला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है. उनकी मेहनत यह दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, इंसान अगर हिम्मत बनाए रखे तो वह आगे बढ़ सकता है.
हाल ही में कंटेंट क्रिएटर अराधना चटर्जी ने गेवल साव की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की. वीडियो में उन्होंने उनकी जिंदगी और संघर्ष को दिखाया. इसे देखकर कई लोग भावुक हो गए. लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि 90 साल की उम्र में भी इतनी मेहनत करने वाले बुजुर्ग को मदद मिलनी चाहिए. कुछ लोगों ने उनकी मेहनत और जज्बे को सलाम किया. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान उनकी जिंदगी की तरफ गया. कई लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों की कहानियां सामने आनी चाहिए, जिससे समाज उनकी परेशानियों को समझ सके.
गेवल साव की कहानी सिर्फ प्रेरणा देने वाली नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है. आखिर क्यों एक 90 साल के बुजुर्ग को आज भी दो वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? एक तरफ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी काम करने को मजबूर हैं. गेवल साव जैसे लोग हमें मेहनत, धैर्य और आत्मसम्मान की सीख देते हैं. उनकी कहानी बताती है कि इंसान की असली ताकत उसकी उम्र नहीं, बल्कि उसका हौसला होता है. 90 साल की उम्र में भी सड़क किनारे खड़े होकर मेहनत करने वाले गेवल साव आज उन लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं, जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते.
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