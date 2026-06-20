गोलगप्पे का काम सुनने में भले ही आपको आसान लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत छिपी होती है. घंटों खड़े रहना, सामान तैयार करना और ग्राहकों का इंतजार करना किसी भी नौजवान व्यक्ति के लिए थकाने वाला काम हो सकता है. लेकिन गेवल साव 90 साल की उम्र में भी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं. वह कोलकाता के बेलगोड़िया हाई स्कूल के पास अपना ठेला लगाते हैं. रोज शाम करीब 5 बजे से रात 10 बजे तक वह ग्राहकों का इंतजार करते हैं. उम्र का असर उनके शरीर पर जरूर दिखता है, लेकिन काम करने का जज्बा आज भी पहले जैसा है. सबसे खास बात यह है कि वह अपना ठेला खुद संभालते हैं. कोई बड़ा सहारा नहीं, कोई आरामदायक जिंदगी नहीं, फिर भी वह अपनी मेहनत से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं.