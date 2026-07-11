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90 साल की उम्र, थरथराते कदम; फिर भी वॉलमार्ट में नौकरी कर रही महिला, वजह जानकर हो जाएंगे भावुक

अमेरिका के एक वॉलमार्ट स्टोर में काम कर रही 90 वर्षीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जब एक कंटेंट क्रिएटर ने उनसे पूछा कि इस उम्र में भी वह नौकरी क्यों कर रही हैं, तो उनका जवाब लाखों लोगों के दिल को छू गया. महिला ने कहा कि उन्हें भी हर महीने अपने बिल भरने हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:10 AM IST
90 साल की उम्र, थरथराते कदम; फिर भी वॉलमार्ट में नौकरी कर रही महिला, वजह जानकर हो जाएंगे भावुक
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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