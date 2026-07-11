/90 साल की उम्र, थरथराते कदम; फिर भी वॉलमार्ट में नौकरी कर रही महिला, वजह जानकर हो जाएंगे भावुक

भारत में अक्सर लोग मानते हैं कि अमेरिका में रहने वाले सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं. लेकिन यह वीडियो उस धारणा को काफी हद तक बदल देता है. असल में अमेरिका में भी लाखों लोग हर महीने किराया, बिजली-पानी, मेडिकल खर्च, कार की किश्त, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी खर्च पूरे करने के लिए लगातार काम करते हैं. यही वजह है कि वहां बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी करते रहते हैं. कई लोगों की बचत इतनी नहीं होती कि वे आराम से पूरी जिंदगी निकाल सकें. ऐसे में उम्र बढ़ने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि विकसित देशों में जीवन स्तर बेहतर जरूर होता है, लेकिन वहां रोजमर्रा का खर्च भी काफी ज्यादा होता है. अगर पैसा आना रुक जाए, तो आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ सकता है.