/90 साल की उम्र, थरथराते कदम; फिर भी वॉलमार्ट में नौकरी कर रही महिला, वजह जानकर हो जाएंगे भावुक

विदेश, खासकर अमेरिका को लेकर अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि वहां रहने वाला हर व्यक्ति आरामदायक जिंदगी जीता है. सोशल मीडिया पर महंगी कारें, बड़े घर और लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर यही लगता है कि वहां पैसों की कोई कमी नहीं होती. लेकिन इन दिनों वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है.
वीडियो में अमेरिका के एक वॉलमार्ट स्टोर में काम कर रही 90 साल की महिला नजर आती हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी वह पूरे मन से अपनी ड्यूटी कर रही थीं. तभी वहां खरीदारी करने पहुंचे एक कंटेंट क्रिएटर ने उनसे बातचीत शुरू की. कुछ ही मिनटों की यह बातचीत अब लाखों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. महिला का जवाब सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उनकी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां इंसान को उम्र नहीं देखने देतीं.
वीडियो बनाने वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए महिला से पूछा कि क्या वह सच में 90 साल की उम्र में भी नौकरी कर रही हैं. इसके बाद उसने यह भी जानना चाहा कि क्या उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. महिला ने बिना किसी शिकायत और बिना किसी भावुकता के बहुत सामान्य अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, "मुझे भी बिल भरने हैं, जैसे आपको भरने पड़ते हैं." उनकी यह एक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोगों का कहना है कि इस जवाब में जिंदगी की पूरी सच्चाई छिपी हुई है. उम्र चाहे 30 साल हो या 90 साल, अगर जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं, तो काम भी खत्म नहीं होता.
बातचीत के दौरान महिला ने अपनी आर्थिक परेशानी भी बताई. उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने एक नई कार खरीदी थी. उन्हें लगा था कि उसका इंश्योरेंस करीब 500 डॉलर के आसपास आएगा. लेकिन जब कंपनी की तरफ से बिल आया, तो वह लगभग 2,000 डॉलर का था. इतनी बड़ी रकम देखकर वह खुद हैरान रह गईं. महिला ने बताया कि वह लगातार यही सोच रही थीं कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा. इसी वजह से उन्होंने नौकरी जारी रखी, ताकि हर महीने के खर्च और बिल समय पर चुका सकें. उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्च सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं.
भारत में अक्सर लोग मानते हैं कि अमेरिका में रहने वाले सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं. लेकिन यह वीडियो उस धारणा को काफी हद तक बदल देता है. असल में अमेरिका में भी लाखों लोग हर महीने किराया, बिजली-पानी, मेडिकल खर्च, कार की किश्त, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी खर्च पूरे करने के लिए लगातार काम करते हैं. यही वजह है कि वहां बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी करते रहते हैं. कई लोगों की बचत इतनी नहीं होती कि वे आराम से पूरी जिंदगी निकाल सकें. ऐसे में उम्र बढ़ने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि विकसित देशों में जीवन स्तर बेहतर जरूर होता है, लेकिन वहां रोजमर्रा का खर्च भी काफी ज्यादा होता है. अगर पैसा आना रुक जाए, तो आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ सकता है.
वीडियो शेयर करने वाले कंटेंट क्रिएटर ने बाद में कहा कि किसी भी इंसान को उसके काम के आधार पर नहीं आंकना चाहिए. उन्होंने कहा कि चाहे कोई सुपरमार्केट में काम करे, सफाई कर्मचारी हो, ड्राइवर हो या किसी बड़े ऑफिस में बैठता हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत करता है. उनका कहना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान का हकदार है. इसी वजह से यह वीडियो लोगों के बीच सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं रहा, बल्कि मेहनत, सम्मान और जिम्मेदारी पर चर्चा का विषय बन गया.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लिखा कि महिला की मुस्कान और उनका आत्मविश्वास प्रेरणा देने वाला है. कुछ लोगों ने कहा कि उम्र कभी मेहनत की राह में रुकावट नहीं बनती. वहीं, कई लोगों ने अमेरिका में बढ़ते जीवन-यापन के खर्च पर भी चिंता जताई. कुछ यूजर्स का कहना था कि यह वीडियो दिखाता है कि दुनिया का सबसे विकसित देश भी आम लोगों की आर्थिक चुनौतियों से पूरी तरह मुक्त नहीं है. कई लोगों ने यह भी लिखा कि किसी की जिंदगी को सिर्फ सोशल मीडिया की तस्वीरों से नहीं समझा जा सकता. हर इंसान अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है.
90 साल की इस महिला की कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो भर नहीं है. यह याद दिलाती है कि जिंदगी में जिम्मेदारियां कभी-कभी उम्र से भी बड़ी हो जाती हैं. बाहर से किसी की जिंदगी कितनी भी आसान क्यों न दिखाई दे, उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी हो सकती है. यही वजह है कि किसी भी इंसान के काम या हालात का मजाक उड़ाने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना जरूरी है. इस बुजुर्ग महिला ने अपने एक छोटे से जवाब से दुनिया को यही संदेश दिया कि मेहनत करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए. जब तक जिम्मेदारियां हैं, तब तक काम भी जिंदगी का हिस्सा बना रहता है. यही सोच उन्हें 90 साल की उम्र में भी मुस्कुराते हुए नौकरी करने की ताकत दे रही है.