Hindi Newsजरा हटके93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी नानी ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी 'नानी' ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

93 साल की सुषुम्ना ने बताया लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज. न दवाइयों का सहारा, न महंगे एंटी-एजिंग ट्रेंड. बस सादा खाना, हल्की एक्टिविटी और सकारात्मक सोच ने उन्हें बनाया मिसाल.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:46 AM IST
93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी 'नानी' ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

Longevity Secret: 93 साल की सुषुम्ना आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. अमेरिका के बे एरिया में रहने वाली सुषुम्ना अपनी जिंदगी का समय कैलिफोर्निया और तमिल नाडु के एक आध्यात्मिक समुदाय के बीच बांटती हैं. साल का बड़ा हिस्सा वह दक्षिण भारत में बिताती हैं. 2001 में आध्यात्मिक समुदाय से जुड़ने के बाद उन्होंने एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर की सफल नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया.

इतनी उम्र में भी सुषुम्ना को कोई बड़ी बीमारी नहीं है. उन्हें सिर्फ गठिया यानी आर्थराइटिस की हल्की समस्या है. उनके बारे में कहानी साझा करने वाले कामिल जाबेर ने बताया कि वह हमेशा सकारात्मक, धार्मिक और खुशमिजाज रहती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सुषुम्ना उनके पसंदीदा लोगों में से एक हैं.

यह भी पढ़ें: 2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

क्या है उनकी लंबी उम्र का असली राज?

सुषुम्ना का कहना है कि उनका स्वास्थ्य किसी महंगे इलाज या एंटी-एजिंग ट्रेंड का नतीजा नहीं है. वह साबुत और सादा खाना छोटी मात्रा में खाती हैं. रोज हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियां करती हैं. दोस्तों से जुड़ी रहती हैं और अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीती हैं. जाबेर ने मजाक में यह भी कहा कि कई दशकों से दवाइयों से दूर रहना भी उनकी सेहत की एक वजह हो सकता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या सिर्फ सादा जीवन ही काफी है?

जाबेर के मुताबिक, सुषुम्ना के साथ समय बिताना किसी खुशी से कम नहीं है. उनके पास अनुभव और समझदारी का खजाना है. उनका मानना है कि अच्छी सेहत का राज अक्सर उतना जटिल नहीं होता जितना लोग समझते हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित खाना और सकारात्मक सोच ही असली चाबी है. सोशल मीडिया यूजर्स सुषुम्ना की सादगी और आत्मनिर्भरता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 93 की उम्र में स्वतंत्रता और खुशी के साथ जीना ही असली ग्रेसफुल एजिंग है. दूसरे यूजर ने अपनी 92 साल की दादी के साथ बिताए पलों का जिक्र किया. एक अन्य यूजर ने तो यहां तक कहा कि वह भी साल का आधा समय दक्षिण भारत में बिताना चाहता है.

लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए बड़े-बड़े दावे नहीं, बल्कि छोटे-छोटे सही कदम जरूरी होते हैं. सादा भोजन, हल्की गतिविधि, मजबूत रिश्ते और आस्था से जुड़ा जीवन ही असली संतुलन देता है.

