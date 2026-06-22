Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /न उम्र की चिंता, न थकान... 93 साल की महिला थिएटर में कर रही सफाई का काम; वीडियो ने जीता लोगों का दिल

न उम्र की चिंता, न थकान... 93 साल की महिला थिएटर में कर रही सफाई का काम; वीडियो ने जीता लोगों का दिल

Old Woman Cleaning Theatre: 93 साल की एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मूवी थिएटर में सफाई का काम करती नजर आ रही हैं. जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, उस उम्र में महिला अपने आत्मसम्मान और मेहनत के दम पर जीवन चला रही हैं. उनका संघर्ष देखकर लाखों लोग भावुक हो गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:30 AM IST
न उम्र की चिंता, न थकान... 93 साल की महिला थिएटर में कर रही सफाई का काम; वीडियो ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'हमने भय की दीवार तोड़ दी, टाला अस्तित्व का बड़ा खतरा', ईरान पर जमकर बरसे नेतन्याहू
Israel-Iran tensions1 hr ago
2
Rashifal1 hr ago
3
Ben Stokes1 hr ago
4
Panchang1 hr ago
5
Women's T20 World Cup 20262 hrs ago