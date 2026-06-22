जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि 93 साल की उम्र में भी महिला का काम करना दिल को छू लेने वाला है. एक यूजर ने लिखा कि इस उम्र में जहां कई लोग छोटी-छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं, वहीं यह महिला मेहनत करके जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं. वहीं कई लोगों ने कहा कि समाज को ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने पैरों पर खड़े रहने का हौसला रखते हैं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कहानी खुशी और दुख दोनों भावनाएं पैदा करती है. एक तरफ महिला की मजबूती देखकर सम्मान महसूस होता है, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि इतनी उम्र में उन्हें काम क्यों करना पड़ रहा है.